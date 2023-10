Αποτροπιασμό σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλεί το λουτρό αίματος στη Γάζα, μετά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Baptist Hospital ή Al-Ahli Arab Hospital .

Ο Μουσταφά Μπεργκούτι, αρχηγός του Κόμματος της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας εξηγεί στο Al Jazeera πως μετά από αυτή την επίθεση όλα τα αραβικά κράτη θα αναθεωρήσουν την προσέγγιση με το Ισραήλ, με την μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Δήλωσε πως θεωρεί ιδιαίτερα ντροπιαστικό για οποιαδήποτε αραβική χώρα να έχει ισραηλινό πρέσβη.

«Όλες οι πράξεις κανονικοποίησης ανάμεσα σε αραβικά κράτη και το Ισραήλ πρέπει να τερματιστούν και να ακυρωθούν. Αλλά ακόμα κάποιος πρέπει να πει στις ΗΠΑ, μέχρι εδώ.

Οι ΗΠΑ έχουν πολλά συμφέροντα στον αραβικό κόσμο. Τόσες πολλές χώρες προμηθεύουν τις ΗΠΑ με πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υποστηρίζουν τις αγορές. Τώρα οι ΗΠΑ μας σκοτώνουν στην πράξη, υποστηρίζοντας το Ισραήλ».

«Μια επίθεση κατά πολιτικών υποδομών δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά την ολοκήρωση του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή που έγινε με τηλεδιάσκεψη.

Ερωτηθείς αν η επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έδωσε ξεκάθαρη απάντηση. Όπως είπε, η είδηση έφτασε όταν ξεκίνησε η τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών, ωστόσο δεν διευκρίνισε αν εκφράζει την προσωπική του θέση ή την ομόφωνη θέση όλων των ευρωπαίων ηγετών.

Από την πλευρά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αρνήθηκε να απαντήσει στην ίδια ερώτηση, λέγοντας ότι δεν μπορεί να σχολιάσει κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή δεν είχε επιβεβαιωθεί.

Τόσο ο Πρόεδρος Σαρλ Μισέλ, όσο και η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισαν τη ανάγκη να επιτραπεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Η Αίγυπτος καταδικάζει απερίφραστα τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες Παλαιστίνιους, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα υπογραμμίζεται πως η διεθνής κοινότητα πρέπει να παρέμβει επειγόντως για να σταματήσει τέτοια εγκλήματα. Παράλληλα αναφέρει πως «Πρέπει να σταματήσει άμεσα η πολιτική της συλλογικής τιμωρίας», ενώ κατηγορεί ευθέως το Ισραήλ για στοχευμένο χτύπημα που παραβιάζει το διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και τις πιο βασικές αξίες της ανθρωπότητας.

«Αποτρόπαιο και απολύτως απαράδεκτο» χαρακτήρισε τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο καναδός πρωθυπουργός καταδίκασε την επίθεση λέγοντας πως «είναι απαράδεκτο να πλήττεται νοσοκομείο».

«Καλώ όλη την ανθρωπότητα να αναλάβει δράση για να σταματήσει αυτή η άνευ προηγουμένου βαρβαρότητα στη Γάζα», τόνισε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στον βομβαρδισμό νοσοκομείου «μέσα στο οποίο βρίσκονταν γυναίκες, παιδιά και αθώοι πολίτες».

Το Κατάρ μέσω του υπουργού Εξωτερικών εξέδωσε μια λιτή καταδικαστική ανακοίνωση κατά του Ισραήλ. Μέχρι σήμερα το Κατάρ έκανε όλες τις απαραίτητες διαπραγματεύσεις για να λήξει η ομηρία των 200 περίπου απαχθέντων από την Χαμάς. Η ανακοίνωση έγγραφε «Η επέκταση των Ισραηλινών επιθέσεων στην Λωρίδα της Γάζας με την συμπερίληψη νοσοκομείων, σχολείων και άλλων οικιστικών κέντρων αποτελεί μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση».

Στον απόηχο της επίθεσης στο νοσοκομείο της Γάζας, η Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζητούν νέα σύγκλιση του Συβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το πρωί της 18ης Οκτωβρίου.

Ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιεχ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την αιματηρή επίθεση στο νοσοκομείο Al-Ahli. «Οι ΗΠΑ φέρουν την ευθύνη για την επίθεση στο νοσοκομείο, εξαιτίας της κάλυψης που δίνουν στην ισραηλινή επιθετικότητα.» Κάλεσε τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης να κατακλύσουν την Ραμάλα και να αντισταθούν ενάντια στην ισραηλινή κατοχή.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καταδίκασε σήμερα την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας κατά την οποία τουλάχιστον 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν και απαίτησε την άμεση προστασία για τους άμαχους και τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

«Ο ΠΟΥ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στο νοσοκομείο Αλ ‘Αχλι Αραμπ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπεγκέσους.

Η βουλευτής των Δημοκρατικών Rashida Tlaib αποκήρυξε τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου και ζήτησε από τον πρόεδρο Μπάιντεν να πιέσει για τον τερματισμό του πολέμου.

«Αυτά συμβαίνουν αν αρνείσαι να διευκολύνεις την κατάπαυση του πυρός και δεν βοηθάς στην αποκλιμάκωση» δήλωσε.

Έκλεισε την ανάρτησή της λέγοντας: «Η προσέγγισή σου για πόλεμο και καταστροφή μου άνοιξαν τα μάτια, όπως και για πολλούς Παλαιστινιοαμερικάνους και μουσουλμάνους αμερικάνους όπως εγώ. Θα θυμόμαστε την στάση σου»

