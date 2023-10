Στην μακρά ιστορία των πολέμων Ισραήλ και Παλαιστίνης και στην μακρά πορεία των βομβαρδισμών, έχουν σημειωθεί ξανά χτυπήματα σε νοσοκομεία.

Όμως πρώτη φορά ένα χτύπημα σε νοσοκομείο επιφέρει περισσότερους από 500 νεκρούς σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Σε ένα βίντεο που έχει ανέβει από πολλαπλά μέσα της Παλαιστίνηςμ φαίνεται η στιγμή του βομβαρδισμού. Παρόλα αυτά το βίντεο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί πως πρόκειται από το σημείο.

Οπότε σας το παρουσιάζουμε με κάθε επιφύλαξη.

Moment when Israel directed its attack towards the Baptist Hospital, also known as Al Ahli Arab Hospital, in Gaza.#Israel #Gaza #Hamas https://t.co/vXkxvpeJVd pic.twitter.com/cX62ieaquY

— QuickUpdate (@BigBreakingWire) October 17, 2023