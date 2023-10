Βομβαρδίστηκε από την ισραηλινή αεροπορία το νοσοκομείο «The Baptist Hospital» στην περιοχή Αλ Ζαϊτούν στην κεντρική Γάζα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας να κάνει λόγο για 500 νεκρούς.

Αυτό ήταν το νοσοκομείο που είχαν καταφύγει χιλιάδες τραυματίες.

Στα νοσοκομεία της Γάζας είχαν βρεί καταφύγιο εκατοντάδες Παλαιστίνιοι πιστεύοντας πως δεν θα πέσουν θύματα των βομβαρδισμών.

Ο ναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού δήλωσε πως «θα δούμε τις λεπτομέρειες και θα ενημερώσουμε το κοινό. Δεν ξέρω να πω αν ήταν ισραηλινός βομβαρδισμός».

Πρόκειται για το The Baptist Hospital ή Al Ahli Arab Hospital στην περιοχή Αλ Ζαίτούν.

srael has bombarded The Baptist Hospital (Al Ahli Arab Hospital) in Al Zaitoon neighborhood in central Gaza. Hundreds have been reportedly killed and injured... pic.twitter.com/2XfiH8Noby

