Ο πολύνεκρος βομβαρδισμός του νοσοκομείου Al-Ahri Arabi Baptist, για τον οποίο το Ισραήλ κατηγορεί την Ισλαμική Τζιχάντ και οι Παλαιστίνιοι τους Ισραηλινούς, πυροδότησε τεράστια οργή παγκοσμίως και δεκάδες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Μέση Ανατολή.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και φωτογραφίες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής αλλά και την αγωνία των αμάχων που έχουν εγκλωβιστεί στη Γάζα, όπου πουθενά δεν μπορεί κανείς να νιώσει ασφάλεια, όπως λένε.

Μετά την επίθεση στο νοσοκομείο, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 500 άνθρωποι, χιλιάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στον Λίβανο, στο Ιράκ, στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ, στην Αίγυπτο και στην Τυνησία φώναζαν συνθήματα κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με το CNN.

Διαδηλώσεις συγκλόνισαν επίσης την κατεχόμενη πόλη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης.

Η Ισλαμική Τζιχάντ σε δήλωσή της χαρακτήρισε τις ισραηλινές κατηγορίες ως «ψευδείς και αβάσιμες» και υποστήριξε ότι εκείνη δεν χρησιμοποιεί δημόσιες εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως είναι τα νοσοκομεία, σύμφωνα με το CNN.

Over 500 killed and hundreds of others injured by an Israeli airstrike on Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza https://t.co/VRz4BVuxzj pic.twitter.com/bDSRLFQ6UM

— Anadolu English (@anadoluagency) October 18, 2023