Πάνω από 500 είναι οι νεκροί άμαχοι Παλαιστίνιοι μετά από το χτύπημα του νοσοκομείου στη Γάζα ενώ εκατοντάδες ακόμα είναι κάτω από τα ερείπια.

Για φρικτό έγκλημα πολέμου κάνουν λόγο διεθνείς οργανισμοί ενώ οργισμένες, αυθόρμητες διαδηλώσεις ξέσπασαν σε χώρες της Αφρικής και του αραβικού κόσμου.

Ο Μπάιντεν επισκέπτεται σήμερα το Ισραήλ όπου θα συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ ο Μαχμούτ Αμπάς ακύρωσε τη συνάντηση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ που ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα στην Ιορδανία.

Το Ισραήλ μετά από αντικρουόμενες ανακοινώσεις αρνείται ότι βομβάρδισε το νοσοκομείο και υποστηρίζει ότι αυτό επλήγη από ρουκέτα της ισλαμικής Τζιχάντ.

Δραματικές είναι οι στιγμές στη Λωρίδα της Γάζας που εκατομμύρια Παλαιστίνιοι είναι εγκλωβισμένοι ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται.

Η Αγγλικανική Εκκλησία της Ιερουσαλήμ καταδίκασε τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Al-Ahli στη Γάζα την Τρίτη.

Η επισκοπή εποπτεύει το διοικητικό συμβούλιοτου νοσοκομείου, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά μέσω της Αγγλικανικής Εκκλησίας από διεθνείς δωρεές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση κηρύχθηκε παγκόσμια ημέρα νηστείας και προσευχής καθώς και ημέρα πένθους για όλες τις εκκλησίες και τα ιδρύματα, για τον τερματισμό της σύγκρουσης που «σημαδεύτηκε από μια βάναυση επίθεση» στο νοσοκομείο

«Η Γάζα εξακολουθεί να στερείται ασφαλών καταφυγίων», δήλωσε η επισκοπή και χαρακτήρισε την επίθεση έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

«Τα νοσοκομεία, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, είναι καταφύγια, ωστόσο αυτή η επίθεση έχει παραβιάσει αυτά τα ιερά όρια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η καταστροφή που παρατηρήθηκε, σε συνδυασμό με τη βέβηλη στοχοποίηση της εκκλησίας, πλήττει τον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «ισχυριζόμαστε απερίφραστα ότι αυτό είναι άξιο διεθνούς καταδίκης και τιμωρίας»

Ο ισραηλινός στρατός αρνείται ότι προκάλεσε το πολύνεκρο πλήγμα στο νοσοκομείο της Γάζας και επιμένει ότι το χτύπημα προήλθε από την Ισλαμική Τζιχάντ. Σε νέο βίντεο το οποίο δεν έχει εξακριβωθεί ανεξάρτητα παρουσιάζει την περιοχή που έγινε το χτύπημα, αναφέροντας ωστόσο ότι το κτίριο του νοσοκομείου δεν επλήγη.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στην πόλη της Γάζας και στο βόρειο τμήμα του πολιορκημένου θύλακα να απομακρυνθούν προς την περιοχή al-Mawasi, στα δυτικά της επαρχίας Khan Yunis στα νότια.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες αναφέρει ότι το Khan Yunis και άλλες νότιες περιοχές έχουν πληγεί από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις τις προηγούμενες ημέρες, παρά την οδηγία να μετακινηθούν οι άνθρωποι προς τα νότια.

Την Παρασκευή, τουλάχιστον 70 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές καθώς διέφευγαν από το βορρά προς το νότο.

Παρόλο που την περασμένη Πέμπτη έμοιαζε θέμα ωρών, η ισραηλινή εισβολή μετά και το «τελεσίγραφο» στους αμάχους της Βόρειας Γάζας και της πόλης της Γάζας να εκκενώσουν προς το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, αυτή όχι μόνο δεν έχει ξεκινήσει, αλλά μάλιστα την Τρίτη (17/10) οι αξιωματούχοι του Ισραήλ άρχισαν να αλλάζουν τακτική και φαίνεται πως πλέον μία άμεση χερσαία επέμβαση δεν είναι προ των πυλών.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζουν να πλήττουν τη Γάζα νωρίς το πρωί της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά το φονικό χτύπημα που σκότωσε περισσότερους από 500 ανθρώπους στο νοσοκομείο al-Ahli.

«Ο κόσμος ζει μέσα στο φόβο και την αγωνία. Οι βομβιστικές επιθέσεις είναι παντού», δήλωσε ο Hamza Ibrahim σε συνέντευξή του στο Al Jazeera.

«Άκουγα τους βομβαρδισμούς ακριβώς έξω από το σπίτι μου», είπε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση «χειροτερεύει μέρα με τη μέρα».

«Ακόμη και τα ασφαλή μέρη έχουν στοχοποιηθεί».

Μόλις την τελευταία ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας ανέφερε ότι οι ισραηλινές επιδρομές σκότωσαν πάνω από 37 άτομα σε δύο περιοχές του βόρειου προσφυγικού καταυλισμού Τζαμπάλια.

Χωρίς νερό, φάρμακα και ρεύμα τα νοσοκομεία της Γάζας βρίσκονται σε οριακό σημείο σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Το CNN κατέγραψε την κατάσταση των νοσοκομείων στη Λωρίδα της Γάζας στον παρακάτω χάρτη.

Με μπλε τετράγωνο απεικονίζονται τα νοσοκομεία.

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε μια βάση τρομοκρατών της Χαμάς μέσα σε ένα νοσοκομείο στη Γάζα», έγραψε ο Naftali στο X. Αλλά καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξανόταν, διέγραψε γρήγορα την ανάρτησή του.

Αργότερα δήλωσε ότι «κατά λάθος» μοιράστηκε μια έκθεση του Reuters που ανέφερε ότι το Ισραήλ ήταν πίσω από την επίθεση, αλλά το πρακτορείο ειδήσεων δεν ανέφερε ποτέ ότι χτυπήθηκε μια βάση της Χαμάς.

Ο Ναφτάλι είναι ένας ανερχόμενος influencer στους κύκλους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζουν το Ισραήλ με 357.000 followers μόνο στο X. Τα τελευταία χρόνια, όμως εργάζεται και ως μέλος της ψηφιακής ομάδας του Νετανιάχου.

Ο Ναφτάλι άρχισε να αποκτά φήμη μετά τον πόλεμο της Γάζας το 2014, όπου υπηρέτησε στον στρατό και μοιράστηκε διαδικτυακό περιεχόμενο που υποστήριζε το Ισραήλ.

Ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής Anwar El-Ghazi τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη γερμανική ομάδα του, Mainz 05, για μια φιλοπαλαιστινιακή ανάρτηση που η Bundesliga έκρινε «απαράδεκτη «, λέγοντας ότι δεν «ευθυγραμμίζεται με τις αξίες του συλλόγου».

Ο ποδοσφαιριστής, μαροκινής καταγωγής έχει εκπροσωπήσει δύο φορές την Ολλανδία, υπέγραψε στη Μάιντς 05 μόλις στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στους ολλανδικούς κολοσσούς PSV Αϊντχόφεν και Άγιαξ, καθώς και στις ομάδες της Premier League, Άστον Βίλα και Έβερτον.

Ο ποδοσφαιριστής είχε αναρτήσει ένα μήνυμα που τελείωνε με την φράση «Η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη».

Σε συνέχεια προηγούμενων σχολίων του με τα οποία καταδίκασε την επίθεση στο νοσοκομείο , ο Αντόνιο Γκουτέρες μόλις τώρα ζήτησε «άμεση» κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Ζητώ άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός για να … ανακουφιστεί ο ανθρώπινος πόνος που έχει πάρει επικές διαστάσεις», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ σε φόρουμ από την πρωτεύουσα της Κίνας, το Πεκίνο.

Το Al Jazeera Arabic επιβεβαίωσε ότι δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, την οποία αναφέραμε νωρίτερα σήμερα.

Η επίθεση έπληξε ένα αρτοποιείο στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Συναγερμός για ρουκέτες ανάγκασε τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο του λίγο πριν αυτό απογειωθεί για την Αίγυπτο.

Ένα βίντεο από το περιστατικό που αναρτήθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δείχνει Γερμανούς αξιωματούχους να ξαπλώνουν δίπλα στο γερμανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, καθώς οι σειρήνες χτύπησαν προειδοποιώντας για πιθανή επίθεση με ρουκέτες. Ο Γερμανός ηγέτης μεταφέρθηκε αργότερα σε ένα καταφύγιο στο αεροδρόμιο.

Ο Σολτς βρισκόταν στο Ισραήλ για να εκφράσει την αλληλεγγύη της Γερμανίας προς το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, πριν πετάξει για την Αίγυπτο για συνάντηση την Τετάρτη με τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι.

Το περιστατικό ήρθε λίγο μετά τις αναφορές για την ισραηλινή φονική αεροπορική επιδρομή σε νοσοκομείο της Γάζας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους.

