Ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης της Δευτέρας στις Βρυξέλλες, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν κατηγορίες για τρομοκρατία και συγκεκριμένα στην πατρίδα του, την Τυνησία.

Ένα βίντεο που κατέγραψε ένας κάτοικος της περιοχής δείχνει τον δράστη, ντυμένο με ένα φωσφορίζον πορτοκαλί μπουφάν και ένα λευκό κράνος, να κρατά ένα όπλο.

Αφού κατέβηκε από ένα σκούτερ, πυροβόλησε πολλές φορές στο δρόμο πριν κυνηγήσει τα δύο θύματα από τη Σουηδία, στην είσοδο ενός κτιρίου. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 19:15 τοπική ώρα.

Εκτός από τα δύο θύματα, τραυματίστηκε ένας οδηγός ταξί αλλά σε σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Ο ύποπτος, ο οποίος ισχυρίστηκε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος σε διάφορα βίντεο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχει ταυτοποιηθεί αλλά παραμένει ελεύθερος μέχρι αυτήν την ώρα.

