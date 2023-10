Το γκαλά για τα 18α γενέθλια του πρίγκιπα Κρίστιαν της Δανίας ήταν εντυπωσιακό και βγαλμένο από παραμύθια όπως φαίνεται...

Κι αυτό γιατί συνέβη ένα απρόοπτο. Μία από τις νεαρές που βρέθηκαν στο εντυπωσιακό γκαλά στο παλάτι ξέχασε φεύγοντας το… γοβάκι της.

Μέλη βασιλικών οικογενειών από την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στο ανάκτορο Κρίστιανσμποργκ (Christiansborg Palace) στην Κοπεγχάγη για να γιορτάσουν την ξεχωριστή ημέρα του πρίγκιπα μαζί με περισσότερους από 200 νέους από τη Δανία «που έχουν αφήσει το στίγμα τους στον κόσμο του αθλητισμού, των τεχνών και του πολιτισμού».

Τα πανέμορφα φορέματα, οι τιάρες, αλλά και οι στρατιωτικές στολές είχαν την τιμητική τους με μία καλεσμένη ωστόσο να φεύγει από το δείπνο χωρίς...το γοβάκι της.

Έτσι το παλάτι της Δανίας ακολουθώντας το παραμύθι της Σταχτοπούτας αναζήτησε την κάτοχο με μία ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και ένα στιγμιότυπο με το εντυπωσιακό πέδιλο που βρέθηκε μετά το τέλος της γιορτής.

«Είναι η Σταχτοπούτα που ξέχασε το παπούτσι της χθες το βράδυ;», έγραψαν στην λεζάντα οι υπεύθυνοι του λογαριασμού των ανακτόρων και εξήγησαν.

«Όταν οι καλεσμένοι στο επίσημο δείπνο της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας είχαν φύγει αυτό το μοναχικό γοβάκι στιλέτο έμεινε στο παλάτι Κρίστιανσμποργκ. Η κάτοχος είναι ευπρόσδεκτη να επικοινωνήσει μαζί μας για να το πάρει πίσω».

Τελικά η κάτοχος του παπουτσιού ήταν μία από τις τυχερές καλεσμένες η 18χρονη Anne-Sofie Tørnsø Olesen, από την περιοχή Egedal της Δανίας.

«Το βρήκα λίγο αστείο. Μίλησα στην οικογένεια και στους φίλους μου νωρίτερα γι’ αυτό και συμφώνησαν ότι έπρεπε να το κάνω» δήλωσε στο περιοδικό Se & Hør και πρόσθεσε ότι θέλει να το πάρει πίσω για να της θυμίζει την «υπέροχη βραδιά» που πέρασε.

With thanks to @Lisa33500054, Cinderella has been found. And (not surprisingly) this was planned.

It’s Anne - Sofie Tørnsø Olesen from Egedal Municipality.

