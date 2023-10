Στους 199 ανέρχονται οι όμηροι της ισλαμικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, από τις 7 Οκτωβρίου όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό.

Ο προηγούμενος απολογισμός που ανακοινώθηκε χθες έκανε λόγο για 155 ομήρους.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι «πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς».

«Ενημερώσαμε τις οικογένειες των 199 ομήρων», δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι «οι προσπάθειες για τους ομήρους αποτελούν εθνική προτεραιότητα (...) ο στρατός και το Ισραήλ εργάζονται μέρα νύχτα» για την απελευθέρωσή τους, ενώ οι οικογένειες παραμένουν χωρίς νέα τους.

Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ κατά την επίθεση της Χαμάς κατά του ισραηλινού εδάφους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των ισραηλινών αρχών.

Περισσότεροι από 2.750 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές στην Λωρίδα της Γάζας.

Τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων την περασμένη εβδομάδα, εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γάζα, πλήττοντας περιοχές γύρω από δύο νοσοκομεία, όπως ανέφεραν Παλαιστίνιοι.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έξι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν βρίσκονται μέλη της πολιτικής, όπως και της στρατιωτικής πτέρυγας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που κυβερνά τη Γάζα, διευκρίνισε εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Στην ανακοίνωση κατονομάζονται δύο διοικητές της Χαμάς οι οποίοι φέρεται ότι είχαν ανάμιξη στην σφαγή που διαπράχθηκε στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Επιπλέον σκοτώθηκε διοικητής που ευθύνεται για την ασφάλεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προστίθεται.

Δύο από τους τρεις αυτούς αξιωματούχους του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σκοτώθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε ανάρτηση για να υπογραμμίσει ότι δεν υπάρχει συμφωνία για εκεχειρία.

Nωρίτερα, το Reuters είχε μεταδώσει πληροφορίες ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, προκειμένου να ανοίξει για λίγο σήμερα το πέρασμα της Ράφα, προκειμένου να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας και κάποιοι Παλαιστίνιοι με διπλή υπηκοότητα να μπορέσουν να φύγουν για την Αίγυπτο.

Όμως, από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου διαψεύδουν αυτή την πληροφορία. «Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία εκεχειρία και ανθρωπιστική βοήθεια, για να φύγουν ξένοι πολίτες», ανέφερε η λιτή ανακοίνωση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

The Prime Minister's Office, this morning:

There is no ceasefire.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 16, 2023