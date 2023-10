Εκκενώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί λόγω απειλής για βόμβα το σχολείο στην Αράς της βόρειας Γαλλίας, όπου δολοφονήθηκε την Παρασκευή ένας εκπαιδευτικός από έναν 20χρονο ισλαμιστή, πρώην μαθητή στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του AFP.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν περίπου στις 10.30 από το σχολείο όπου ο Ντομινίκ Μπερνάρ δολοφονήθηκε με μαχαίρι. Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος δράστης έχει συλληφθεί, μαζί και ο αδερφός του.

Μάλιστα αυτόπτες μάρτυρες της θανάσιμης επίθεσης ανέφεραν πως ο 20χρονος φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος!».

Στη διάρκεια της ημέρας η Γαλλία θα αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του.

Επίσης θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή τόσο στη μνήμη του Μπερνάρ όσο και στη μνήμη του Σαμιέλ Πατί, του καθηγητή που δολοφονήθηκε το 2020 από έναν τζιχαντιστή επειδή έδειξε στους μαθητές του σατιρικά σκίτσα του Μωάμεθ.

The muslim terrorists living in France feel empowered…they came back to the Gambetta High School where a jewish professor was beheaded last friday the 13th October under the cry of Allahu Akbar. The high school was evacuated following a bomb alert. https://t.co/Lsw8aNkQaa

