Ένας κλόουν ντυμένος σαν τον Πένιγουαιζ, τον κακό πρωταγωνιστή του διάσημου βιβλίου τρόμου «το Αυτό» του Στίβεν Κινγκ, σπέρνει τον τρόμο σε ένα ήσυχο χωριό της Σκωτίας.

Για την ακρίβεια περιδιαβαίνει τους δρόμους του Σκελμορλί στο βόρειο Αιρσάιρ, αφήνοντας κόκκινα μπαλόνια σε όλη την πόλη.

Κι ενώ ένας λογαριασμός στο Facebook, που φτιάχτηκε για τον σημερινό Πένιγουαιζ κατεύνασε τις φημολογίες στην περιοχή, το γεγονός ότι αυτός φέρει το όνομα Κόουλ Δείμος πυροδότησε ένα σωρό άλλα σενάρια.

Υπενθυμίζεται ότι στην ελληνική μυθολογία, ο Δείμος είναι η προσωποποίηση του τρόμου. Οι Αρχαίοι Έλληνες τον θεωρούσαν γιο του Άρη και της Αφροδίτης ή της Κυθέρειας. Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή ήταν γιος του Πολέμου και αδελφός του Κυδοίμου. Μαζί με τον αδελφό του Φόβο, που ήταν η προσωποποίηση του φόβου, συνόδευε τον πατέρα του στα πεδία των μαχών.

Pennywise comes to life: Clown from Stephen King's It prowls the streets of quiet village and sends chilling videos daring police to catch him https://t.co/MZ3X7iuRIC pic.twitter.com/d0C2M04GZr

— Daily Mail US (@DailyMail) October 13, 2023