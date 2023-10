Στην πέμπτη ημέρα βρίσκεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με τις εικόνες από τις βομβαρδισμένες περιοχές και τους εκατοντάδες νεκρούς να αποτυπώνουν τη φρίκη από τα χτυπήματα των αντιμαχόμενων πλευρών.

Την ώρα που το Ισραήλ φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, οι εικόνες που έρχονται από τους βομβαρδισμούς αλλά και τα στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών συγκλονίζουν.

Το Al Jazeera παρουσιάζει το νεότερο απολογισμό για τους νεκρούς και τους τραυματίες σε Γάζα και Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, στη Γάζα έχουν σκοτωθεί 950 άνθρωποι και οι τραυματίες είναι 5.000.

Στη Δυτική Όχθη έχουν σκοτωθεί 23 και οι τραυματίες φτάνουν τους 130.

Στο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 1.200 και έχουν τραυματιστεί 3.007.

