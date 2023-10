Για πέμπτη ημέρα συνεχίζεται το αιματοκύλισμα μετά την κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ στη Χαμάς έπειτα από την αιφνιδιαστική επίθεση που πραγματοποίησε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση το περασμένο Σάββατο με μπαράζ ρίψεων ρουκετών και χτυπήματα από μαχητές της σε μια σειρά ισραηλινές πόλεις, ιδιαίτερα κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

Εφιαλτική ήταν η νύχτα στη Γάζα αφού η επιχείρηση «Σιδερένια Σπαθιά», όπως την έχουν ονομάσει οι Ισραηλινοί, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ πληθαίνουν οι αναφορές ότι ο ισραηλινός στρατός θα προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα αφού υπάρχει μαζική συγκέντρωση στρατευμάτων στα νότια.

Ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων είναι πάνω από 900, ενώ σύμφωνα με εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού οι νεκροί από τη μεριά του Ισραήλ έχουν ανέλθει στους 1.200. Πολλές χιλιάδες είναι οι τραυματίες Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί.

Πολλοί ήταν οι Παλαιστίνιοι που επιχείρησαν να ξεφύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη των βομβαρδισμών από τη μεριά του Ισραήλ, όμως οι ισραηλινές δυνάμεις έφτασαν να βομβαρδίσουν το νότιο πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε διάγγελμά του εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του στο Ισραήλ, οι ΗΠΑ διπλασιάζουν τη βοήθειά τους, με τους εκπροσώπους της Χαμάς να σημειώνουν ότι το μήνυμά του καλύπτει τα «εγκλήματα και την τρομοκρατία» του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, αλλά και ο ΠΟΥ έχουν ζητήσει να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος προς την πολιορκημένη Γάζα έτσι ώστε να φτάσει η απαραίτητη ιατρική βοήθεια, κάτι που το Ισραήλ μέχρι στιγμής αρνείται. Σύμφωνα με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν, διεξάγονται συνομιλίες με το Ισραήλ και την Αίγυπτο όσον αφορά την ιδέα να προσφερθεί ασφαλής διέλευση για τους αμάχους ώστε να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας.

Εν τω μεταξύ, η Χαμάς προχώρησε σε νέες ρίψεις ρουκετών στην πόλη Ασκελόν μετά από προειδοποίηση που εξέδωσε, ενώ έχει απειλήσει ότι θα σκοτώνει έναν όμηρο (υπολογίζονται σε 100 με 150) για κάθε νέο βομβαρδισμό αμάχων. Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ανταλλάξει πυρά και με μαχητές της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, ενώ η οργάνωση από τον Λίβανο έχει πραγματοποιήσει επίθεση με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει, επίσης, ότι βλήματα έπεσαν στο έδαφός του και από τη μεριά της Συρίας.

Μία από τις πιο γνωστές δημοσιογράφους του Ισραήλ, η Αμίρα Χας, γράφει, επίσης, στη Haaretz για τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει. Το άρθρο της έχει τίτλο: «Φτάνοντας ξανά στον κύκλο της εκδίκησης».

«Μέσα σε λίγες μέρες οι Ισραηλινοί βίωσαν αυτό που οι Παλαιστίνιοι βιώνουν ως ρουτίνα εδώ και δεκαετίες και εξακολουθούν να βιώνουν – στρατιωτικές εισβολές, θάνατο, σκληρότητα, σκοτωμένα παιδιά, πτώματα στοιβαγμένα στο δρόμο, πολιορκία, φόβο, αγωνία για τους αγαπημένους τους, αιχμαλωσία, να είναι στόχοι εκδίκησης, αδιακρίτως θανατηφόρα πυρά τόσο κατά των εμπλεκομένων στις μάχες (στρατιώτες) όσο και κατά των μη εμπλεκομένων (άμαχοι), θέση κατωτερότητας, καταστροφή κτιρίων, κατεστραμμένες διακοπές ή γιορτές, αδυναμία και ανημποριά απέναντι σε πανίσχυρους ένοπλους άνδρες, και οδυνηρή ταπείνωση», γράφει χαρακτηριστικά η Χας.

Ένα πολύ σκληρό άρθρο για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ φιλοξενεί η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz με τίτλο «Νετανιάχου, ένας ηγέτης συμμορίας που δεν μπορεί να υπηρετεί ως πρωθυπουργός του Ισραήλ».

Netanyahu, a gang leader who can’t go on serving as Israel’s PM https://t.co/ChdcGlUhYq

Η εταιρεία που προμηθεύει με ηλεκτρικό ρεύμα τη Γάζα μπορεί να κλείσει «σε λίγες ώρες» αφού «ξεμένει από καύσιμα», αναφέρουν οι παλαιστινιακές Αρχές στον αποκλεισμένο από τις ισραηλινές δυνάμεις θύλακα.

Υπενθυμίζεται ότι στη Λωρίδα της Γάζας ζουν περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι.

Οι βομβαρδισμοί στη Γάζα έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό πάνω από 187.000 ανθρώπων. Πολλοί από αυτούς έχουν βρει καταφύγιο στα 83 σχολεία των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκονται μέσα στον πολιορκημένο θύλακα.

The bombing caused the displacement of more than 187,000 people many of whom are taking shelter in 83 UN schools in the enclave https://t.co/JVq1liz03r

Βίντεο του Middle East Eye δείχνει την ολοκληρωτική καταστροφή του προσφυγικού καταυλισμού στην Τζαμπάλια.

Video footage show’s complete destruction in Gaza’s Jabalia refugee camp, where entire Palestinian families have been wiped out after Israeli air strikes pummelled the «open air prison» for a fourth successive night pic.twitter.com/AT4GIsiato

Για χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας ετοιμάζεται το Ισραήλ, κάτι που θα σημάνει κλιμάκωση του πολέμου.

Σύμφωνα με τις IDF και την τελευταία ενημέρωση τους, περίπου 300.000 στρατιώτες βρίσκονται κοντά στη Γάζα.

«Και αυτό είναι για να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς, στο τέλος αυτού του πολέμου, δεν θα έχει στρατιωτικές δυνατότητες με τις οποίες θα μπορεί να απειλήσει ή να σκοτώσει Ισραηλινούς πολίτες», είπε ο Τζόναθαν Κονρίκους, στρατιωτικός εκπρόσωπος Τύπου των IDF.

Listen in as an IDF Spokesperson LTC (res.) Jonathan Conricus provides a situational update on all fronts, as the war against Hamas continues. https://t.co/uuen9lQa0F

Σύμφωνα με τη Haaretz, τη γνωστή ισραηλινή εφημερίδα, το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό σκότωσε δύτη που επιχείρησε να μπει στο Ισραήλ από τις ακτές της Γάζας.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε σε δημοσιογράφους πως η Ουάσινγκτον διεξάγει συνομιλίες με το Ισραήλ και την Αίγυπτο όσον αφορά την ιδέα να προσφερθεί ασφαλής διέλευση για τους αμάχους ώστε να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός πιστεύεται πως ετοιμάζεται να εξαπολύσει χερσαία επιχείρηση ευρείας κλίμακας.

Ο Guardian έχει παρουσιάσει ένα χάρτη που αποτυπώνει πού έγιναν σκληρές μάχες και την πορεία των συγκρούσεων.

Αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών σε Γάζα και Ισραήλ.

Το Al Jazeera κάνει λόγο για συμπλοκές στην ανατολική Ιερουσαλήμ ανάμεσα σε νεαρούς Παλαιστίνιους και την ισραηλινή Αστυνομία στη γειτονιά Σουαφάτ.

Σύμφωνα με το γνωστό Μέσο ακούγονταν πυροβολισμοί, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Το πρακτορείο ειδήσεων WAFA, από τη δική του μεριά, αναφέρει ότι τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν και τραυματίστηκαν σε συμπλοκές σε μια σειρά περιοχές στη Δυτική Όχθη. Για παράδειγμα, στην Ιεριχώ τρεις Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν από πυρά.

Οι Παλαιστίνιοι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη διαδηλώνουν τις τελευταίες ημέρες για να εκφράσουν τη στήριξή τους σε όσους βομβαρδίζονται στη Γάζα.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από το Σάββατο.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν με αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε 200 σημεία στην Αλ-Φουρκάν. Οι IDF χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη περιοχή στη Γάζα ως «φωλιά του τρόμου», εννοώντας ότι η Χαμάς έχει ισχυρή παρουσία σε αυτή.

Dozens of Israeli Air Force fighter jets struck over 200 targets in the Al-Furqan neighborhood—a terrorist hotspot from which Hamas devises and executes their attacks.

This is the 3rd counterstrike in the area during the last 24 hours, in which 450 targets were struck.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023