Τρεις μέρες πολέμου στη Μέση Ανατολή και το ερώτημα που απασχολεί άπαντες, είναι πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος και αν είναι βάσιμος ο φόβος για μια γενικευμένη ανάφλεξη. Παρότι η επίθεση της Χαμάς έπιασε το Ισραήλ κυριολεκτικά στον ύπνο, καθιστώντας παρακινδυνευμένες τις εικασίες για την επόμενη μέρα, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η απάντηση του Τελ Αβίβ θα είναι σαρωτική, αλλά δεν θα ξεφύγει των ορίων της αναλογικότητας, επειδή μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και πρωτίστως του ισραηλινού λαού. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα μπει ξανά στη Γάζα, με στόχο την απόκτηση και πάλι του ελέγχου της κατάστασης.

Η Χαμάς, όπως γράφει ο Economist, περιμένει στα νύχια την χερσαία επίθεση στα εδάφη της. Μάλιστα, έχει προειδοποιήσει τους κατοίκους της για τα δεινά που τους περιμένουν από ανάσα σε ανάσα. «Είτε θα πεθάνουμε με αργούς ρυθμούς, είτε θα πεθάνουμε παίρνοντας την κατοχή μαζί μας», είναι το τωρινό μάντρα των μαχητών της. Επιμένουν, μάλιστα, ότι οι συνθήκες τους ευνοούν. Είναι η δική τους ώρα, λένε, γιατί μετά από τόσους πολλούς πολέμους, οι δυνάμεις τους έχουν γίνει εξπέρ στις μάχες, καινοτόμες στα σχέδια της επόμενης στιγμής, ενώ είναι καλύτερα εξοπλισμένες από ποτέ.

Επιχειρηματολογούν, μάλιστα, ότι σε συγκρούσεις τους με τις ισραηλινές δυνάμεις το 2014 συνέχισαν να μάχονται για 50 ολόκληρες μέρες ασταμάτητα, ενώ δηλώνουν πεπεισμένοι ότι οι στόχοι, που έχει στη διάθεση του Ισραήλ για να χτυπήσει, είναι ανολοκλήρωτοι και σίγουρα παρωχημένοι. Το Τελ Αβίβ δεσμεύεται από τις σχέσεις συνεργασίας που έχει με το εξωτερικό, ενώ δεν επιθυμεί μια ανθρωπιστική καταστροφή, που θα στρέψει την παγκόσμια κοινή γνώμη εναντίον του, λένε οι ίδιοι.

Before last weekend’s attacks, many Israelis believed that Hamas was focused on rebuilding the Gaza strip. Some even hoped the group could be co-opted into a long-term truce. That illusion has been shattered.

