Μέχρι το πρωί της Τρίτης, οι μάχες συνεχίζονταν στο κιμπούτς Κφαρ Αζά, που είναι μια από τις ισραηλινές κοινότητες κατά μήκος των συνόρων με τη Γάζα.

Τώρα το μόνο που υπάρχει εκεί είναι τα πτώματα των Ισραηλινών κατοίκων του που σκοτώθηκαν όταν η Χαμάς έσπασε το σύρμα των συνόρων από τη Γάζα νωρίς το πρωί του Σαββάτου (7/10).

Ισραηλινοί στρατιώτες που πέρασαν μεγάλο μέρος της ημέρας στα ερείπια του Κφαρ Αζά ανασύροντας τις σορούς αμάχων είπαν ότι είχε γίνει σφαγή. Φαίνεται πιθανό ότι οι περισσότερες δολοφονίες συνέβησαν τις πρώτες ώρες της επίθεσης.

«Δόξα τον Θεό σώσαμε πολλές ζωές πολλών γονέων και παιδιών. Δυστυχώς, μερικοί κάηκαν από τις βόμβες. Είναι πολύ επιθετικοί, σαν ζώα» δήλωσε ο ίδιος.

Είπε επίσης ότι οι μαχητές της Χαμάς οι οποίοι σκότωσαν οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων μωρών, ήταν απλώς «μια μηχανή τζιχάντ για να τους σκοτώσει όλους… απλοί πολίτες που θέλουν να πάρουν το πρωινό τους και αυτό είναι όλο». Σημείωσε πως αρκετά από τα θύματα αποκεφαλίστηκαν.

«Τους σκότωσαν και ορισμένους τους αποκεφάλισαν, είναι τρομερό να το βλέπει αυτό κανείς… και πρέπει να θυμόμαστε ποιος είναι ο εχθρός και ποια η αποστολή μας…» τονίζει ο Ben Zion μιλώντας στο BBC.

Ένας άλλος αξιωματικός έδειξε έναν ματωμένο μωβ υπνόσακο. Είπε ότι η γυναίκα είχε σκοτωθεί και αποκεφαλιστεί στον κήπο της. Λίγα μέτρα πιο πέρα ​​βρισκόταν το πτώμα ενός νεκρού μαχητή της Χαμάς.

Το κιμπούτς Κφάρ Αζά προστίθεται στη λίστα των στοιχείων που συσσωρεύονται για εγκλήματα πολέμου από τους μαχητές της Χαμάς. Όπως και οι Ισραηλινοί γείτονές τους, έτσι και η εν λόγω κοινότητα αιφνιδιάστηκε.

Η πρώτη γραμμή άμυνάς του Κφαρ Αζά ήταν οι κάτοικοι με στρατιωτική εμπειρία που περιπολούσαν περιμετρικά. Σκοτώθηκαν πολεμώντας τους επιτιθέμενους.

Τα σώματά τους απομακρύνθηκαν σήμερα το πρωί και όπως και οι άλλοι Ισραηλινοί νεκροί, τυλιγμένοι σε μαύρες πλαστικές σακούλες, μεταφέρθηκαν με φορεία σε ένα χώρο στάθμευσης και τοποθετήθηκαν σε μια ουρά περιμένοντας να ανακτηθούν.

Οι κάτοικοι των ισραηλινών παραμεθόριων κοινοτήτων περίμεναν περιοδικές επιθέσεις με ρουκέτες αφότου η Χαμάς κατέλαβε τον έλεγχο της Γάζας το 2007. Αποδέχτηκαν τον κίνδυνο ως τίμημα της ζωής στην επαρχία σε μια στενή κοινότητα που είχε ακόμα ίχνη του πρωτοποριακού πνεύματος των πρώιμων σιωνιστικών οικισμών.

Οι κάτοικοι του Κφαρ Αζά και των άλλων ισραηλινών κοινοτήτων κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας, απολάμβαναν καλής ποιότητας ζωή, παρά την μόνιμη απειλή πυραύλων της Χαμάς. Όλα τα σπίτια είχαν ενισχυμένα ασφαλή δωμάτια. Είχαν επίσης εξωτερικές βεράντες, μπάρμπεκιου, κούνιες για τα παιδιά και καθαρό αέρα.

Κανείς όμως, ούτε στο Κφαρ Αζά, ούτε στο Ισραήλ δεν φανταζόταν ότι η Χαμάς θα μπορούσε να παραβιάσει την άμυνα του Ισραήλ και να σκοτώσει τόσους πολλούς ανθρώπους.

Η φρίκη και η οργή των Ισραηλινών έχει αναμειχθεί με τη δυσπιστία ότι το κράτος και ο στρατός απέτυχαν στο θεμελιώδες καθήκον τους να προστατεύσουν τους πολίτες του.

Τα σώματα των νεκρών μαχητών της Χαμάς έχουν αφεθεί ακάλυπτα στα σημεία που σκοτώθηκαν. Δίπλα στις σορούς τους βρίσκονται οι μοτοσικλέτες στις οποίες επέβαιναν και ένα μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς που τους βοήθησε να πετάξουν πάνω από τα σύνορα.

