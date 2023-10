Κρατούμενοι στη μεγαλύτερη φυλακή της Παραγουάης, την Τακουμπού, σε προάστιο της πρωτεύουσας Ασουνσιόν, εξεγέρθηκαν την Τρίτη (10/10), έθεσαν υπό ομηρία 11 μέλη του προσωπικού ασφαλείας κι έβαλαν φωτιά στις εγκαταστάσεις.

Δύο από τους ομήρους αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι, ενώ η κυβέρνηση κινητοποίησε τον στρατό πέρα από άλλες δυνάμεις, σύμφωνα με τον παραγουανό υπουργό Εσωτερικών Ενρίκε Ριέρα.

Ο κ. Ριέρα ανέφερε πως κατά τις πρώτες πληροφορίες τραυματίστηκαν δυο αστυνομικοί στα επεισόδια στη φυλακή.

Ειδικοί σε ζητήματα ασφάλειας τονίζουν πως συμμορίες έχουν σχεδόν τον απόλυτο έλεγχο της φυλακής.

Όπως κατέγραψαν φωτοειδησεογράφοι και εικονολήπτες του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, η είσοδος της Τακουμπού βρισκόταν στις φλόγες, ωστόσο οι αρχές διαβεβαίωσαν πως αργότερα η πυροσβεστική έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο. Ακόμη, κατέγραψαν κρατούμενο καθώς πετροβολούσε φύλακα και αστυνομικούς με ασπίδες.

Στο μεταξύ έξω από τη φυλακή είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς κρατουμένων που περίμεναν νέα για τους δικούς τους.

Prison revolt.

Security forces gather outside Tacumbu prison after hundreds of inmates took over the facility in Asuncion, Paraguay, on October 10.

Tacumbu prison is Paraguay’s largest and home to 3,000 inmates. The riot came after warnings from the justice minister last week… pic.twitter.com/VNT6O6ARSz

— AFP News Agency (@AFP) October 11, 2023