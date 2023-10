Ζητούν ειρήνη

Από τον Μπόνο των U2 και τη Μαντόνα, μέχρι τη «Super Woman», Gal Gadot, τη Νάταλι Πόρτμαν και την Amy Schumer, τη Τζέιμι Λι Κέρτις, οι διάσημοι ανά τον κόσμο σπεύδουν να τοποθετηθούν για τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή και από το Σάββατο, μονοπωλεί το ενδιαφέρον ολόκληρου του πλανήτη.

Σε ένα πόλεμο μπορεί να υπάρχουν «στρατόπεδα», αλλά χαμένες είναι όλες οι πλευρές, με απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, εκτεταμένες υλικές καταστροφές και κυρίως ψυχικά τραύματα που άλλωστε διαιωνίζουν την κατάσταση στην περιοχή.

Βήμα διαμαρτυρίας

Ωστόσο, τόσο οι σταρ του Χόλιγουντ όσο και διάσημοι από όλον τον κόσμο, με το βήμα που έχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παίρνουν θέση για τα τεκταινόμενα.

Εγνωσμένης της ισχύος ορισμένων λόμπι που δρουν ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αναμενόμενη η στάση πολλών δημοφιλών προσώπων.

Η Νάταλι Πόρτμαν, γεννημένη στην Ιερουσαλήμ, είναι από τους πρώτους που έσπευσαν με αναρτήσεις τους να εκδηλώσουν τα συναισθήματα και να εκφράσουν τις θέσεις τους. Δήλωσε συντετριμμένη για τους ανθρώπους του Ισραήλ κι έγραψε χαρακτηριστικά: «Παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι έχουν δολοφονηθεί και απαχθεί από τα ίδια τους τα σπίτια. Παρακολουθώ με τρόμο αυτές τις βάρβαρες τακτικές και η καρδιά μου χτυπάει δυνατά με αγάπη και προσευχή για όλες τις οικογένειες που έχουν επηρεαστεί».

«Οι αντιθέσεις ποτέ δεν μπορούν να επιλυθούν με τη βία.»

Αδιανόητη σύγκρουση

Η Μαντόνα, με γνωστούς τους δεσμούς της με την εβραϊκή παράδοση, άλλωστε έχει ασπαστεί την Καμπάλα από πολύ παλιά, ανέβασε στον επίσημο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, βίντεο, με εκτενές κείμενο στο οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αυτό που συμβαίνει είναι ολέθριο. Να βλέπεις όλες αυτές τις οικογένειες και ιδίως τα παιδιά να απάγονται, να πέφτουν θύματα τέτοιας βίας, να δολοφονούνται στους δρόμους. Είναι σπαρακτικό. Φανταστείτε εάν αυτό συνέβαινε σε σας. Είναι αδιανόητο. Οι αντιθέσεις ποτέ δεν μπορούν να επιλυθούν με τη βία.

Δυστυχώς η ανθρωπότητα δεν κατανοεί αυτή την παγκόσμια αλήθεια. Ποτέ δεν το κατάλαβε. Ζούμε σε έναν κόσμο που εξεγείρεται από το μίσος. Η καρδιά μου πάει στο Ισραήλ. Στις οικογένειες και τα σπίτια που έχουν καταστραφεί. Στα παιδιά που χάθηκαν. Στα αθώα θύματα που έχουν σκοτωθεί. Σε όλους όσοι υποφέρουν ή θα υποφέρουν από αυτή τη διαμάχη.

Προσεύχομαι για σας. Ξέρω ότι αυτό είναι δουλειά της Χαμάς και πολλοί αθώοι άνθρωποι στην Παλαιστίνη δεν υποστηρίζουν αυτή την τρομοκρατική οργάνωση. Το τραγικό χτύπημα μπορεί να προκαλέσει μόνο οδύνη σε όλους. Ας προσευχηθούμε όλοι για το Ισραήλ. Για την ειρήνη. Για τον κόσμο.»

«Αυτό που συμβαίνει είναι ολέθριο.»

Φόρος τιμής για τα θύματα

Η ισραηλινή ηθοποιός με διετή θητεία στις ισραηλινές Ειδικές Δυνάμεις, η Gal Gadot, επίσης έχει μοιραστεί με το κοινό αρκετές σχετικές αναρτήσεις με το θέμα.

Οι U2 επίσης, με προεξάρχοντα τον Μπόνο, γνωστοί για τη συνήθειά τους να παίρνουν θέση για τα σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν στον πλανήτη, στη συναυλία τους στο Λας Βέγκας την Κυριακή, μνημόνευσαν τα θύματα της επιδρομής και κυρίως των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο Φεστιβάλ Σουπερνόβα, μάλιστα άλλαξαν καταλλήλως τα λόγια του τραγουδιού τους «Pride (In the Name of Love)».

Αντίστοιχες παρεμβάσεις υπήρξαν κι από άλλους εβραίους ηθοποιούς όπως οι Live Schreiber, Max Greenfield, Sacha Baron Cohen, Isla Fisher και Regina Spektor.

Η κωμικός Σάρα Σίλβερμαν έγραψε « Η αδερφή και τα ανίψια μου είναι εκεί». Επίσης, γνωστές είναι οι περιπέτειες που αντιμετώπισε η Μία Καλίφα, μια γυναίκα που έχει υποστεί μεγάλο τραύμα από την εμπλοκή της στο παρελθόν με τον κόσμο του πορνό, και έχασε τη συνεργασία με το περιοδικό «Playboy», μετά την υποστήριξή της προς τους Παλαιστινίους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προσεύχονται όλοι για τις ζωές που χάθηκαν

Η σουηδή τραγουδίστρια, Ζάρα Λάρσον επίσης σε ανάρτησή της στο Instagram ανέφερε, «Ω, υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία όταν εισβάλλει η Ρωσία, αλλά όχι την Παλαιστίνη». Ο ηθοποιός Mark Ruffalo επίσης μοιράστηκε μήνυμα από τον δημοσιογράφο Νέιθαν Θραλ, προσευχόμενος για όλα τα αθώα θύματα, ενώ προηγουμένως είχε ασκήσει κριτική στη στάση των Ισραηλινών έναντι των Παλαιστινίων.

Πρώην επίσης αστέρας του ράγκμπι από τη Νέα Ζηλανδία, ο Σόνυ Μπιλ Γουίλιαμς, ανήρτησε τη σημαία της Παλαιστίνης κι έγραψε ότι προσεύχεται για τη Γάζα.

Η Amy Schumer επίσης έγραψε: «Οι Εβραίοι είναι οι μόνοι άνθρωποι που δεν τους επιτρέπεται να υπερασπιστούν τον εαυτόν τους. Κι αυτό δεν έχει να κάνει με την κατοχή. Η Χαμάς δεν θέλει να μπει ένα τέλος στην κατοχή. Θέλουν να εξαφανίσουν το Ισραήλ. Χρηματοδοτούνται από το Ιράν που προσπαθεί να καταστρέψει τη συμφωνία ειρήνης».

Η Τζέιμι Λι Κέρτις επίσης μοιράστηκε φωτογραφίες του εβραιο-αμερικανού Guy Oseary, μάνατζερ των διασήμων, όπως της Μαντόνα, προσθέτοντας της φράση «Τα χέρια μου στα δικά σας» με ένα εικονίδιο της σημαίας τους Ισραήλ.

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)