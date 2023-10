Την προηγούμενη αγωνιστική το λάθος του διαιτητή στο ντέρμπι ανάμεσα σε Τότεναμ και Λίβερπουλ, στοίχισε στους «Ρεντς».

Ευτυχώς αυτό το Σαββατοκύριακο το διαιτητικό λάθος (μη υπόδειξη κόκκινης κάρτας στον Κόβασιτς) δεν στοίχισε στην Άρσεναλ, η οποία μπόρεσε να πάρει να πάρει τη νίκη κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, με γκολ του Μαρτινέλι στο 86′.

Ο Χάουαρντ Γουέμπ, σχολιάζοντας τη διαιτησία του Μάικλ Όλιβερ στο ντέρμπι, παραδέχθηκε το λάθος του Άγγλου διαιτητή, καθώς θα έπρεπε να δωθεί κόκκινη κάρτα στον Κόβασιτς για το μαρκάρισμα πάνω στον Ντέκλαν Ράις.

Η φάση ελέγχθηκε και στο VAR, χωρίς να αλλάξει η απόφαση, ενώ τα παράπονα από την πλευρά της Άρσεναλ έγιναν ακόμη πιο έντονα για ακόμη ένα σκληρό μαρκάρισμα του Κόβασιτς πάνω στον Όντεγκααρντ, που κανονικά θα έπρεπε ο διαιτητής να του δείξει δεύτερη κίτρινη κάρτα και να αποβληθεί, αλλά ο Όλιβερ… έδωσε απλά φάουλ.

Ο Χάουαρντ Γουέμπ είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο «Sky Sports»:

«Είναι ξεκάθαρα κακό τάκλιν και είμαι σίγουρος αν είχε δοθεί κόκκινη θα ήταν ένα απλό «check compete» (από το VAR). Αλλά δεν το έκανε, έδωσε κίτρινη».

Για το δεύτερο μαρκάρισμα είπε: «Πιστεύω ότι ο Κόβασιτς είναι τυχερός, Προφανώς το VAR δεν μπορεί να παρέμβει σε φάσεις για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Θεωρώ ήταν αρκετά τυχερός που έμεινε στο γήπεδο. Φυσικά ο διαιτητής είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο.

Δεν θέλει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο παιχνίδι αντιδρώντας υπερβολικά σε κάποιες φάσεις. Κάποιες φορές οι παίκτες θα πάρουν κίτρινη και θα είναι πιεσμένοι για τη δεύτερη. Αλλά επίσης είναι αλήθεια ότι, αν δεν αντιδράσεις σωστά μπορεί να έχεις κακό αντίκτυπο στο παιχνίδι. Όταν ο Όλιβερ το σκεφτεί ξανά, θα συνειδητοποιήσει ότι θα έπρεπε να είχε δώσει δεύτερη κίτρινη και να αποβάλλει τον Κόβασιτς».

