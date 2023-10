Άραγε έχουν καμία διαφορά οι άμαχοι που σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της Χαμάς, με αυτούς που σκοτώνονται από τις επιθέσεις των Ισραήλ; Για τον περισσότερο κόσμο όχι κι αυτό είναι το σωστό.

Ωστόσο, μάλλον για το BBC και πιο συγκεκριμένα για τον άνθρωπο που χειρίζεται τον λογαριασμό του στο Twitter, μάλλον έχει.

Αυτό θα μπορούσε να καταλάβει κάποιος διαβάζοντας την ανάρτηση που έγινε χθες το μεσημέρι στον επίσημο λογαριασμό του BBC στο Twitter (πλέον Χ) και έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και οργή στους χρήστες του συγκεκριμένου μέσου.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι φαίνεται να διαχωρίζει τον τρόπο που έχασαν την ζωή τους Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι.

Συγκεκριμένα λοιπόν, ο συντάκτης της εν λόγω ανάρτησης μιλώντας για τον μέχρι εκείνη τη στιγμή απολογισμό των θυμάτων, έγραψε: «Πάνω από 500 άνθρωποι πέθαναν στην Γάζα, μετά τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ από τότε που η Χαμάς εξαπέλυσε τις επιθέσεις της το Σάββατο».

More than 500 people have died in Gaza after Israel launched massive retaliatory air strikes, according to Gaza's health ministry

More than 700 people have been killed in Israel since Hamas launched its attacks on Saturday

Follow the latest ⬇️

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 9, 2023