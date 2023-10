Γνωστή έγινε η λίστα των γηπέδων που θα φιλοξενήσουν το EURO 2028 σε Μεγάλη Βρετανία (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία) και Ιρλανδία.

Από αυτήν λείπει τόσο το «Όλντ Τράφορντ» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσο και το «Άνφιλντ» της Λίβερπουλ.

Ο λόγος απουσίας του πρώτου είναι ότι υπάρχουν πλάνα ανακαίνισης του, τα οποία δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα χρονικά και έτσι δεν εξασφαλίζεται ότι θα είναι έτοιμο για την αρχή της διοργάνωσης.

Ενώ το δεύτερο, όσο περίεργο και αν ακούγεται, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της UEFA. Συγκεκριμένα το μήκος του αγωνιστικού χώρου στην έδρα της Λίβερπουλ είναι 101 μέτρα, 4 μέτρα πιο κοντό από τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες είναι τα: «Wembley», «Etihad Stadium», «St James’ Park», «Tottenham Hotspur Stadium», «Villa Park»,«Hampden Park», «Principality Stadium», «Aviva Stadium» και τα«Casement Park» και «Everton Stadium»που αναμένεται να κατασκευαστούν τα επόμενα χρόνια.

Euro 2028 venues.🇬🇧🇮🇪

Wembley#THFC Stadium #EFC Stadium (completed in 2024/25)

Etihad Stadium

Villa Park

St James’ Park

Principality Stadium

Hampden Park

Aviva Stadium

Casement Park

Principality Stadium expected to host opening game with the final at Wembley.🏆 pic.twitter.com/uC5NWJojfv

— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 10, 2023