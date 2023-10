Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ κήρυξε επίσημα κατάσταση πολέμου μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

Οι νεκροί Ισραηλινοί, σύμφωνα με τη Haaretz είναι 600, με τον αριθμό να ανεβαίνει διαρκώς.

Israel’s security cabinet officially declares a state of war. The death toll in Israel after the Hamas attack is likely to pass 500. Follow live updates. https://t.co/MQMQhxACcv

