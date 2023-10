Τέχνασμα ενδέχεται να είναι η ασθένεια από την οποία ταλαιπωρείται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ίσως να αποτελεί έναν τρόπο προκειμένου ο Τούρκος πρόεδρος να δείξει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν προσκλήθηκε στη διάσκεψη για το Ναγκόρνο Καραμπάχ, που είχε προγραμματιστεί να γίνει την Πέμπτη στη Γρανάδα, στο περιθώριο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε προγραμματίσει ομιλία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος του, σήμερα, Τετάρτη, ενώ αύριο θα μετέβαινε στη Γρανάδα, όμως επειδή ταλαιπωρείται από ένα βαρύ κρυολόγημα ακύρωσε όλο το πρόγραμμά του για τις επόμενες δύο ημέρες.

Ωστόσο, η ασθένεια του Τούρκου προέδρου θα μπορούσε να συνδέεται με τις εξελίξεις στο διπλωματικό επίπεδο καθώς όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Αζέρος πρόεδρος, Ιλχάμ Αλίγιεφ απέρριψε την πρόταση να συμμετάσχει στη διάσκεψη για το Ναγκόρνο Καραμπάχ στη Γρανάδα της Ισπανίας, στην οποία αναμενόταν η συμμετοχή του πρόεδρου της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν και ηγετών χωρών της Ε.Ε., της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Σύμφωνα με το Anadolu, το οποίο επικαλείται πηγές προσκείμενες στην προεδρία του Αζερμπαϊτζάν, το Μπακού επέμεινε στη συμμετοχή της Τουρκίας στη διάσκεψη, αλλά συνάντησε τη σθεναρή άρνηση της Γερμανίας και της Γαλλίας για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Έτσι το Μπακού υποστήριξε ότι δεν χρειάζεται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με αυτή τη σύνθεση την οποία θεωρεί εχθρική μετά τις δηλώσεις Γάλλων αξιωματούχων υπέρ της Αρμενίας αλλά και την επίσκεψης της Γαλλίδας υπουργού Εξωτερικών Κατρίν Κολονά και τις δηλώσεις περί αποστολής οπλισμού στη χώρα, καθώς και τις κατηγορίες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ εναντίον του Αζερμπαϊτζάν.

«Το Αζερμπαϊτζάν δεν χρειάζεται μία τέτοια σύνθεση. Το Μπακού δεν χρειάζεται να συζητήσει προβλήματα της περιοχής με χώρες που βρίσκονται μακριά από αυτήν», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι πηγές της αζέρικης προεδρίας.

Σύμφωνα με το Μπακού τα ζητήματα του Ναγκόρνο Καραμπάχ θα πρέπει να συζητηθούν και να επιλυθούν εντός της περιοχής και το Αζερμπαϊτζάν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια σύνοδο, μόνο εάν αναβιώσει το προηγούμενο τριμερές σχήμα του διαλόγου ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας.

«Οποιοδήποτε σύνθεση στην οποία συμμετέχει η Γαλλία είναι απαράδεκτη για το Αζερμπαϊτζάν», τονίζουν ίδιες πηγές.

#URGENT Azerbaijan refuses to attend Granada meeting with Armenia, EU, France and Germany as Türkiye’s participation was rejected pic.twitter.com/Yjme5uR1tB

— Anadolu English (@anadoluagency) October 4, 2023