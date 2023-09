Ο Mike Beaton αναγκάστηκε να κρεμάσει την στολή του πιλότου της British Airways αφού ανακαλύφθηκαν μηνύματά του προς συνάδερφό του, στα οποία καυχιόταν για την παρουσία του σε όργιο με ναρκωτικά, λίγες ώρες πριν μία προγραμματισμένη πτήση του.

Η αποκάλυψη των πράξεων του Beaton έγινε από τον σοκαρισμένο συνάδερφό του, στον οποίο είχε πει χαρακτηριστικά πως «σνίφαρε κοκαΐνη από τα στήθη γυναίκας».

Σε άλλα μηνύματά του προς μία αεροσυνοδό, ο Beaton περιγράφει πως η κατάστασή του μετά το όργιο ήταν τόσο τραγική που δεν μπορούσε καν να σηκώσει το κεφάλι του. Το περιστατικό ανάγκασε την αεροπορική εταιρεία να καθυστερήσει την πτήση για ένα 24ωρο έως ότου βρει αντικαταστάτη, κάτι που της κόστισε 100.000 λίρες όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Τhe Sun».

Σύμφωνα με την Daily Mail, όταν ο Beaton επέστρεψε στη Βρετανία, αναγκάστηκε να υποβληθεί σε τεστ ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να βγήκε θετικό. Η British Airways επέμεινε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τους επιβάτες και αποκάλυψε ότι ο πιλότος δεν εργάζεται πλέον για την εταιρεία.

Ο Beaton βρισκόταν στο Γιοχάνεσμπουργκ και επρόκειτο να πραγματοποιήσει την πτήση πίσω στο Λονδίνο.

Married British Airways pilot snorted coke off topless woman’s chest before trying to fly: ‘I’ve been a very naughty boy’ https://t.co/EW7vdvoRBH pic.twitter.com/dvjoVdCXzo

— New York Post (@nypost) September 28, 2023