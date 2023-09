Επισήμως η ταινία της Barbie δεν προβάλλεται στη Ρωσία… Ανεπίσημα όμως τι συμβαίνει;

Παρά τις απαγορεύσεις του κράτους αλλά και του εμπάργκο των στούντιο του χόλιγουντ, που σταμάτησαν να προβάλουν τις ταινίες τους στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, οι Ρώσοι συρρέουν στις κινηματογραφικές αίθουσες για να απολαύσουν το blockbuster του καλοκαιριού.

«Αντίγραφα της Barbie φτάνουν παράνομα στη χώρα και μεταγλωτίζονται στα ρωσικά», γράφει το BBC, το οποίο περιγράφει ότι πολίτες κάθε ηλικίας στέκονται στην ουρά με υπομονή για να προμηθευτούν ένα εισιτήριο.

«Μία άγνωστη 15λεπτη ρωσική ταινία», απαντά στον δημοσιογράφο του ΒΒC ένας κάτοικος της Μόσχας, όταν τον ρωτά ποια ταινία θα δει.

«Είναι λίγο μυστικοπαθείς όλοι», σχολιάζει ο ρεπόρτερ και αποκαλύπτει ότι για να αποφευχθούν προβλήματα αδειοδότησης, ορισμένοι κινηματογράφοι πωλούν εισιτήρια για ταινίες μικρού μήκους ενώ παράλληλα προβάλλουν την ταινία μεγάλου μήκους Barbie.

Το υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσίας είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα ότι η Barbie «δεν είναι σύμφωνη με τους στόχους που έχει θέσει ο πρόεδρός μας για τη διατήρηση και την ενίσχυση των παραδοσιακών ρωσικών ηθικών και πνευματικών αξιών».

Ωστόσο, οι φίλοι του κινηματογράφου δεν έχουν την ίδια άποψη και δηλώνουν ενθουσιασμένοι που μπορούν να απολαύσουν την ταινία της Γκρέτα Γκέργουιγκ έστω και με αυτόν τον τρόπο.

«Οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τι θέλουν να παρακολουθήσουν. Πιστεύω ότι είναι καλό που οι ρωσικοί κινηματογράφοι μπορούν να προβάλουν αυτές τις ταινίες και στη χώρα μας», αναφέρει η Καρίνα.

Η Αλιόνα λέει από την πλευρά της: «Πρέπει να είναι κανείς ανοιχτόμυαλος στις κουλτούρες των άλλων. Ακόμα κι αν κάποιος δεν συμφωνεί με τα πρότυπα των άλλων, είναι υπέροχο να μπορεί να παρακολουθήσει αυτές τις ταινίες».

H Ρωσίδα βουλευτής και φερέφωνο του Βλαντιμίρ Πούτιν, Μαρία Μπουτίνα, θεωρεί ότι δεν υπάρχει τίποτα καλό όταν πρόκειται για την Barbie.

«Έχω προβλήματα με την Barbie ως γυναικεία μορφή. Κάποια κορίτσια -ιδιαίτερα στην εφηβεία τους- προσπαθούν να της μοιάσουν και εξαντλούν το σώμα τους», δηλώνει η βουλευτής στο BBC.

Παράλληλα, προειδοποιεί για τις «παράνομες» προβολές της ταινίες: «Μην παραβιάζετε το νόμο. Αυτή είναι η ερώτηση για τις κινηματογραφικές μας αίθουσες μας; Βεβαίως. Έχω υποβάλει πολλά αιτήματα στους κινηματογράφους ρωτώντας με ποια κριτήρια προβάλλουν την συγκεκριμένη ταινία».

Η ίδια προσθέτει: «Η Ρωσία δεν εισέβαλε στην Ουκρανία. Η Ρωσία σώζει την Ουκρανία. Η Ρωσία σώζει το Ντονμπάς».

