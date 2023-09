Περίπου 5.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Μεξικού χθες Τρίτη για να ζητήσουν δικαιοσύνη, εννέα χρόνια μετά την εξαφάνιση 43 φοιτητών στην πολιτεία Γκερέρο, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στη χώρα.

Εμφανώς κουρασμένοι και σιωπηλοί οι γονείς των απαχθέντων ηγήθηκαν της πορείας.

«Ο στρατός δεν ασχολείται με εμάς, μας εξοντώνει», έγραφε ένα από τα πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές, μια αναφορά στη φερόμενη εμπλοκή του στρατού στην υπόθεση.

«Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη περίπτωση. Οι στρατιωτικοί είναι πολύ επικίνδυνοι, σε τέτοιο βαθμό που δεν γνωρίζουμε ακόμη πού βρίσκονται οι 43 και είναι σίγουρο ότι αυτοί (σ.σ. οι στρατιωτικοί) γνωρίζουν», δήλωσε ο 25χρονος Λουίς Ροντρίγκες.

Οι φοιτητές αυτοί εξαφανίστηκαν τη νύκτα της 27ης Σεπτεμβρίου 2014, όταν πήγαιναν από την Ιγουάλα στην πόλη του Μεξικού για να συμμετάσχουν σε διαδήλωση. Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, συνελήφθησαν από διεφθαρμένους αστυνομικούς, οι οποίοι συνεργαζόταν με κακοποιούς, και παραδόθηκαν στο καρτέλ Guerreros Unidos το οποίο τους σκότωσε.

Family members, friends, collectives & organizations march today on Sept. 26, 2023 in Mexico City, marking 9 years without justice or truth for the 43 disappeared students from #Ayotzinapa. ❤️🖤💥✊🏿 🧵1/4 Gerardo Magallón / @Desinformemonos pic.twitter.com/DD5St2xTno

