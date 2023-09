Η μητέρα της δεν κατονομάζεται για να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή του κοριτσιού, το οποίο είναι ανήλικο, και λόγω ανησυχιών πως η οικογένεια μπορεί να γίνει στόχος ρατσιστικής κακοποίησης.

Ο εν λόγω κριτής αρνήθηκε οποιαδήποτε ρατσιστική συμπεριφορά και θέλησε να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια για την «περιφρόνηση». Το κορίτσι έλαβε τελικά ένα μετάλλιο.

Outrage As Black Girl Is Skipped During Medal Presentation At A Gymnastics Competiton In Ireland #Ireland #Gymnastics pic.twitter.com/oR0GgZ30n8

Λίγο μετά το περιστατικό, η Σιμόν Μπάιλς, η Αμερικανίδα αθλήτρια που θεωρείται από πολλούς η κορυφαία όλων των εποχών, επικοινώνησε με την οικογένεια και έστειλε στο κορίτσι ένα ιδιωτικό μήνυμα υποστήριξης.

Αυτόν τον μήνα που το βίντεο έγινε viral η Μπάιλς δημοσίευσε ένα μήνυμα συμπαράστασης στο κορίτσι και καταδίκασε την ρατσιστική συμπεριφορά απέναντί της.

«Ράγισε η καρδιά μου…δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό σε κανένα άθλημα και γενικότερα» έγραψε χαρακτηριστικά στο X.

🩷 when this video was circulating, her parents reached out. It broke my heart to see, so I sent her a little video 🩷

there is no room for racism in any sport or at all !!!!

— Simone Biles (@Simone_Biles) September 23, 2023