«Είναι επίπονο, ντροπιάζω τον εαυτό μου, τους ανθρώπους μου και όλους τους Έλληνες» ήταν τα λόγια της δακρυσμένης, Μαρίας Σάκκαρη έπειτα από τον πρόωρο αποκλεισμό της από το US Open.

Περίπου έναν μήνα μετά φωνάζει ξανά «παρών», πανηγυρίζοντας τον δεύτερο τίτλο της καριέρας της.

Πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κέρδισε την Αμερικανίδα Καρολάιν Ντολχάιντ με 2-0 σετ (7-5, 6-3) σηκώνοντας έτσι την κούπα στην Γουαδαλαχάρα.

Μετά από έξι σερί χαμένους τελικούς (1-7 το συνολικό της ρεκόρ) και… άπειρα επικριτικά σχόλια, η Μαρία κατάφερε να βάλει τέλος στην «ξηρασία» σχεδόν 4,5 ετών.

Η Μαρία ξεκίνησε κάπως… μουδιασμένα τον τελικό, με την Αμερικανίδα να το εκμεταλλεύεται καταφέρνοντας να πάρει το προβάδισα με 4-5. Ωστόσο η Σάκκαρη κατάφερε να βγάλει αντίδραση και να φτάσει στο μπρεικ, για να φέρει τούμπα το σετ και με 7-5 να το κατακτήσει.

Στο δεύτερο επιβίωσε από ένα δύσκολο 5ο game και μετά αφού έκανε το μπρέικ έφτασε στη νίκη και στον τίτλο με 6-3.

