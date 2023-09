Με το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου στα σαγόνια του κυκλοφορούσε ένας αλιγάτορας στη Φλόριντα, σκορπώντας τον τρόμο στους περαστικούς.

Ένας άνδρας που πήγαινε σε μια συνέντευξη για δουλειά, ο JaMarcus Bullard, ήταν αυτός που είδε τον αλιγάτορα, μήκους 4 μέτρων, να περιφέρεται με μία σορό στα σαγόνια του.

«Τότε άρχισα να τραβάω βίντεο» περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας.

Ο Bullard ενημέρωσε τις Αρχές, που έσπευσαν στο σημείο, ανέσυραν το ερπετό από το νερό και τον πυροβόλησαν, αναφέρει η New York Post.

«Είδαν κι άλλοι τον αλιγάτορα με το πτώμα στα σαγόνια του. Στεκόμασταν εδώ και ακούσαμε έναν πυροβολισμό, υποθέτω ότι τον σκότωσαν» δήλωσε μια άλλη κάτοικος της περιοχής.

Update from @SheriffPinellas: 13-foot, 8.5-inch male alligator.

Dive Team also recovered the

remains of a deceased adult from the waterway.

No ID yet.

The ME’s office will conduct an autopsy to determine the cause

and manner of deaths pic.twitter.com/vWgRVtuT1r

— holly gregory (@hollygregory33) September 23, 2023