Το ελικόπτερο Ingenuity της NASA θα πραγματοποιήσει προσεχώς την 60ή πτήση του στον πλανήτη Άρη, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Η 60η πτήση του Ingenuity στον Κόκκινο Πλανήτη δεν αναμένεται πριν από την 25η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αποστολής, αναμένεται να φθάσει σε ύψος 10 μέτρων και να διανύσει απόσταση 326 μ. σε διάστημα 124 δευτερολέπτων.

#NASA ‘s Ingenuity Mars Helicopter is about to perform its 60th flights in the skies above the Red Planet… far exceeding its originally planned technology demonstration of up to five flights. #Space #SpaceExploration pic.twitter.com/dJiUyQbxZe

Οι προδιαγραφές του έκαναν λόγο για πτήσεις διάρκειας έως και 90 δευτερολέπτων, προκειμένου να διανύει απόσταση σχεδόν 300 μέτρων κάθε φορά, φθάνοντας σε ύψος 3-4,5 μέτρων από την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη.

To kickstart my newest science campaign, I’ve arrived at a spot that may have been the shoreline of the ancient lake here at Jezero Crater. See why my team has been excited for years about studying this location up close: https://t.co/0HZDxArMwO pic.twitter.com/93aqF26bcx

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 16, 2023