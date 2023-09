Καζάνι που βράζει, για μια ακόμη φορά η περιοχή του Νοτίου Καυκάσου, μετά την έναρξη «αντιτρομοκρατικών», όπως τις αποκαλεί, επιχειρήσεων του Αζερμπαϊτζάν, στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, με στόχο -όπως ανέφερε χθες, το Μπακού- τον αφοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων της Αρμενίας και τη διασφάλιση της αποχώρησής τους από την περιοχή μετά και την εξουδετέρωση των στρατιωτικών τους υποδομών.

Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις, για τερματισμό της επιχείρησης, το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε σήμερα ότι τα στρατιωτικά μέτρα που εφαρμόζει στην περιοχή του Καραμπάχ, συνεχίζονται με επιτυχία.

“Θέσεις μάχης, στρατιωτικά οχήματα, θέσεις πυροβολικού και αντιαεροπορικών πυραύλων, σταθμοί ράδιο-ηλεκτρονικών παρεμβολών, αλλά και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός που ανήκε σε μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Αρμενίας, έχουν αδρανοποιηθεί”, όπως αναφέρθηκε σε ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, που αναρτήθηκε στο Telegram.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την παραπάνω αναφορά.

🔱 Neutralization of the next artillery installations of the formations of the armed forces of Armenia .#Armenia #Azerbaijan pic.twitter.com/v1y7wFUZaO

