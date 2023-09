Τουλάχιστον 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής επιχείρησης του Αζερμπαϊτζάν και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε σήμερα ο Αρμένιος διαμεσολαβητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον πολύπαθο θύλακα.

Η στρατιωτική επιχείρηση τερματίστηκε σήμερα, 24 ώρες μετά την έναρξή της, με την παράδοση των αυτονομιστών και την επιστροφή της περιοχής στον έλεγχο του Μπακού.

Ο Γκεγάμ Στεπανιάν είπε επίσης ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στο Ναγκόρνο Καραμπάχ λόγω των συγκρούσεων.

Οι άνθρωποι αυτοί «δεν διαθέτουν αρκετά τρόφιμα, ούτε φάρμακα ή βασικά είδη για την προσωπική υγιεινή τους», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «καταστροφή».

Οι αυτονομιστές που διοικούν την αυτοαποκαλούμενη «Δημοκρατία του Αρτσάχ» (σ.σ. η ονομασία με την οποία αποκαλούν το Ναγκόρνο Καραμπάχ οι αυτονομιστές) κάλεσαν τους 120.000 κατοίκους της περιοχής να μην σπεύσουν στο αεροδρόμιο του Στεπανακέρτ, της πρωτεύουσας του θύλακα.

«Καλούμε για ακόμη μια φορά τους κατοίκους του Στεπανακέρτ να μην πανικοβληθούν και να μην σπεύσουν στο αεροδρόμιο για να εγκαταλείψουν την περιοχή», ανέφεραν οι αυτονομιστές.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Εικόνες από το Καραμπάχ έδειχναν χιλιάδες ανθρώπους στο αεροδρόμιο, ορισμένοι είχαν μαζί τους μικρά παιδιά.

