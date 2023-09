Σκαρφαλώνουν ακόμα και σε βράχια

Στην Τεχεράνη βρίσκεται η αποστολή της Αλ Νασρ καθώς την Τρίτη αντιμετωπίζει την Περσέπολις στο πλαίσιο των ομίλων του Champions League της Ασίας, με τους Ιρανούς να έχουν τρελαθεί με την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στη χώρα τους και να προχωρούν σε πρωτοφανείς και ακραίες εκδηλώσεις λατρείας.

Η αποστολή της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία έφτασε στην πρωτεύουσα του Ιράν τη Δευτέρα, με χιλιάδες θαυμαστές του Πορτογάλου σούπερ σταρ να κατακλείνουν την έξοδο του αεροδρομίου, το ξενοδοχείο που κατέλυσε η αποστολή της Αλ Νασρ, ακόμα και τους δρόμους της πρωτεύουσας του Ιράν, αναμένοντας ένα νεύμα και μία φωτογραφία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Cristiano Ronaldo and the Al-Nassr squad being welcomed in Iran. 🇮🇷pic.twitter.com/1iC9k3G1ZZ — CR7centre (@cr7centre) September 18, 2023

Σε «πολιορκία» το ξενοδοχείο που μένει η αποστολή της Αλ Νασρ

Μάλιστα σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων θαυμασμού ήταν τέτοια η λατρεία των Ιρανών για τον Ρονάλντο που φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Πορτογάλου σταρ και αναπαριστούσαν τον γνωστό πανηγυρισμό του CR 7.

Breaking News!#Saudi 🇸🇦 league team Al Nassr and Cristiano Ronaldo arrive in Tehran, Iran! The fans gathered at the exit of the airport and the hotel where they are staying. Unbelievable influence #AsianCup2023 #Ronaldo pic.twitter.com/1aip3iFibh — DesertFox🇩🇿 🇶🇦 (@Sportdegen1) September 18, 2023

Σκαρφάλωσαν σε βράχους για να δουν από κοντά τον CR7

Χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν δίπλα στο λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή της Αλ Νασρ στο ξενοδοχείο περιμένοντας καρτερικά για μία φωτογραφία. Μάλιστα ο παροξυσμός των Ιρανών για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ είναι τέτοιος που κάποιοι πιο τολμηροί έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή τους ακολουθώντας τρέχοντας το λεωφορείο που μετέφερε τον Ρονάλντο μέχρι το ξενοδοχείο που θα μείνει η αποστολή της Αλ Νασρ, ενώ κάποιοι δεν δίστασαν να προσπαθήσουν να κόψουν δρόμο σκαρφαλώνοντας σε βράχια πίσω από το ξενοδοχείο, μήπως και προλάβουν δουν τον Πορτογάλο σούπερ σταρ!

Βέβαια, οι πιο τυχεροί το μόνο που πήραν ήταν ένα νεύμα του Πορτογάλου σταρ.

Αποθέωση και το έλα να δεις στο ξενοδοχείο

Όμως οι μεγαλύτερες εκδηλώσεις θαυμασμού και τρέλας εκτυλίχθηκαν στο ξενοδοχείο που βρίσκεται η Αλ Νασρ. Χιλιάδες θαυμαστές του Πορτογάλου σταρ βρίσκονται παντού στο χώρο κυριολεκτικά στοιβαγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον με το ξενοδοχείο να μοιάζει σαν να βρίσκεται υπό κατάληψη ή υπό πολιορκία.

Ένα μικρό παιδί έβαλε τα κλάματα επειδή δεν του επετράπη να μπει στο ξενοδοχείο που βρίσκονται οι παίκτες της Αλ Νασρ.

Η απόλυτη παράνοια μόλις ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέβηκε από το λεωφορείο, με τη βοή από τις εκδηλώσεις του πλήθους να ξεπερνάει τα πάντα. Ωστόσο δυστυχώς για τους Ιρανούς φαν του ο Πορτογάλος σταρ αποχώρησε άμεσα και το μόνο που κατάφεραν ήταν μία μακρινή φωτογραφία.

The fans in Iran have taken over the hotel Cristiano Ronaldo is staying in. 🤯pic.twitter.com/rdXQyqro6u — CR7centre (@cr7centre) September 18, 2023

Iran is going wild for Ronaldo 🤩 pic.twitter.com/XVXwSNWtRP — A (@IconicCristiano) September 18, 2023

Τα ευτράπελα

Μάλιστα δεν έλειψαν και τα ευτράπελα με έναν ρεπόρτερ να πέφτει κάτω στην προσπάθεια να τραβήξει μία φωτογραφία του Κριστιάνο, ενώ κάποιοι οπαδοί μπέρδεψαν έναν τουρίστα που έμοιαζε στον CR 7 και φορούσε τη φανέλα του.