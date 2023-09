Πιο ξεκάθαρος δε θα μπορούσε να γίνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Αν οι Μπακς είναι στην ίδια σελίδα με μένα είναι υπέροχο, αν όχι πρέπει να νικήσω», τόνισε ο Greek Freak και από εκείνη την ώρα επικρατεί ένας μικρός πανικός στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Πάτησε το… κουμπί της μεταγραφής ο Γιάννης και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν στον μαγικό κόσμο του NBA. Πολλές οι ομάδες που θέλουν να κάνουν δικό τους τον Ελληνα σούπερ σταρ και οι εξελίξεις στην υπόθεση αναμένεται να είναι ραγδαίες.

Ο Γιάννης δεν αποκλείεται να πάρει τον δρόμο της φυγής από το Μιλγουόκι και στην Αμερική ρίχνουν και άλλο λάδι στη φωτιά των τελευταίων ημερών.

Τι ανέφεραν ο Zακ Λόου με την Ραμόνα Σέλμπουρν; Πως ούτε μια, ούτε δύο, αλλά δέκα ομάδες ενδέχεται να μπουν στην κούρσα για την υπογραφή του Greek Freak! Συγκεκριμένα, οι ομάδες που γλυκοκοιτάζουν τον Γιάννη είναι οι Νικς, Νετς, Λέικερς, Χιτ, Γουόριορς, Πέλικανς, Θάντερ, Ρόκετς, Ράπτορς και Μάτζικ.

Είναι δεδομένο πως θα επικρατήσει πανδαιμόνιο στο NBA, με την εφετινή σεζόν να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον οργανισμό των Μπακς. Αν η αποτυχία βρεθεί ξανά στο κατώφλι των Ελαφιών, τότε το ερχόμενο καλοκαίρι θα πέσει σοβαρά στο τραπέζι το σενάριο ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Zach Lowe thinks Bucks «actually might trade» Giannis Antetokounmpo next summer: «way too early (but) my gut says if this goes badly this season…»

Teams Lowe & Ramona Shelburne mention:

Knicks

Nets

Lakers

Heat

Warriors

Pelicans

OKC

Rockets

Raptors

Magichttps://t.co/ulNlzh9Di8 pic.twitter.com/jEGIzOGs3B

