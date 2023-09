Πάνω από 11.000 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι και ανυπολόγιστες ζημιές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία Daniel στη Λιβύη, μετά το σαρωτικό πέρασμά της από την Ελλάδα.

Βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν κάτοικοι της Ντέρνα όταν το νερό έφτασε σε πολύ μεγάλα ύψη.

Σε ένα από τα βίντεο που αναρτήθηκε στο X (πρώην Twitter) κάτοικοι μιας πολυκατοικίας αναγκάζονται να καταφύγουν στον 7ο όροφο αφού το νερό από τις πλημμύρες κάλυψε και τον 5ο όροφο.

«Είναι 3 τα ξημερώματα, πίσσα σκοτάδι. Απελπισμένοι πολίτες καταφεύγουν στον 7ο όροφο μιας πλημμυρισμένης πολυκατοικίας, στην οποία το νερό κάλυψε τον 5ο όροφο» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Horrifying. Video shot DURING the Derna tragedy by the sister of @mariam_ghy. It is 3 AM, middle of the night, pitch dark. Desperate citizens flee to the 7th floor of an apartment block as water has reached the 5th floor (that’s 12-15 meters!).@akhbar pic.twitter.com/ZYQyyIjNUV

