Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αφίχθη σήμερα Τρίτη στη Ρωσία με το ιδιωτικό του τρένο, υπό τους ήχους μιας στρατιωτικής μπάντας, για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, εν μέσω προειδοποιήσεων της Ουάσιγκτον να μην ανταλλάξουν όπλα.

Ο Κιμ αναχώρησε από την Πιονγιάνγκ με προορισμό τη Ρωσία την Κυριακή με το τεθωρακισμένο τρένο του, το οποίο είναι βαμμένο σε πράσινο χρώμα της ελιάς, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας, συνοδευόμενος από κορυφαίους αξιωματούχους της αμυντική βιομηχανίας και του στρατού.

🔥🚨BREAKING: Kim Jong Un just arrived in Russia on an armored train to meet President Putin and negotiate arms dealing between Russia and North Korea. pic.twitter.com/53VsFmnedk

— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) September 12, 2023