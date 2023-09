Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ παραδέχθηκε ότι ευρωπαίος διπλωμάτης, σουηδικής υπηκοότητας, κρατείται στο Ιράν εδώ και περισσότερο από 500 ημέρες. Η Σουηδία αρνήθηκε ωστόσο να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του.

Ακόμη, ο Μπορέλ αναφέρθηκε στην περίπτωση του Σουηδού Γιόχαν Φλοντέρους, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά του και την ιδιότητά του ως ευρωπαίου διπλωμάτη, κατά την άτυπη σύνοδο των υπουργών Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο Κάντιθ της Ισπανίας.

Ο Μπορέλ διαβέβαιωσε, μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της συνόδου, ότι ο ίδιος και οι υπηρεσίες του «εργάζονται αδιάκοπα» για να επιτύχουν την απελευθέρωση του διπλωμάτη, ο οποίος βρίσκεται σε ιρανική φυλακή από τις 17 Απριλίου 2022. Η Σουηδία ζήτησε χθες από το Ιράν την απελευθέρωση ενός σουηδού πολίτη που κρατείται αυθαιρέτως, χωρίς να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του.

«Αυτός ο σουηδός πολίτης στερείται αυθαιρέτως την ελευθερία του και θα πρέπει να απελευθερωθεί αμέσως. Αυτό ζητήθηκε από τις ιρανικές αρχές», αναφέρεται σε χθεσινό mail που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) από το σουηδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι New York Times αποκάλυψαν χθες ότι πρόκειται για τον Γιόχαν Φλοντέρους, 33χρονο Σουηδό, που εργάζεται στις διπλωματικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Συνελήφθη στην Τεχεράνη στις 17 Απριλίου 2022 καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβασθεί στο αεροπλάνο της επιστροφής έπειτα από τουριστική επίσκεψη στο Ιράν.

Ούτε οι σουηδικές αρχές, ούτε η Ευρωπαϊκή Ενωση είχαν μέχρι στιγμής θελήσει να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του. Το Ιράν ανακοίνωσε το Ιούλιο του 2022 την σύλληψη ενός Σουηδού για «κατασκοπεία», σε μία περίοδο έντασης στις σχέσεις της Τεχεράνης με την Στοκχόλμη. «Γνωρίζουμε το περιστατικό και παρακολουθούμε από κοντά την περίπτωση Σουηδού που κρατείται στο Ιράν», δήλωσε χθες εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

🔖🇪🇺🇸🇪🇮🇷Borrell confirms Swedish EU diplomat held in Iran: The European Union's top diplomat confirms that Johan Floderus, a Swedish diplomat working for the EU, has been captive in Iran for more than 500 days. pic.twitter.com/bJcW5rQ6fS

— worldnews24u (@worldnews24u) September 5, 2023