Αναγκασμένη να προστατεύσει τους μαθητές από την απειλή των υπερηχητικών ρωσικών πυραύλων μικρής εμβέλειας, η πόλη Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας κατασκεύασε δεκάδες σχολικές τάξεις σε σταθμούς του υπόγειου σιδηροδρόμου ώστε να μπορούν κάποιοι μαθητές να επιστρέψουν στην δια ζώσης διδασκαλία.

Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, είχε πληθυσμό που ξεπερνούσε το 1,4 εκατομμύριο πριν από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Τμήματα της πόλης απέχουν λιγότερο από 32 χιλιόμετρα από το ρωσικό σύνορο.

