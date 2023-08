Επίδειξη ισχύος από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στη Νέα Υόρκη. Ο Σέρβος υπερ-πρωταθλητής ξεκίνησε με μεγάλη ευκολία την πορεία του στο φετινό US Open, παίρνοντας την νίκη με 3-0 σετ (6-0/6-2/6-3) του Γάλλου Αλεξάντερ Μίλερ.

Η πρόκριση αυτή, εκτός του ότι του δίνει το εισιτήριο για την δεύτερη φάση του Αμερικανικού Grand Slam, του δίνει και το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης ξανά, ρίχνοντας τον Κάρλος Αλκαράθ στην δεύτερη θέση.

Ο Σέρβος δεν είχε αγωνιστεί στο περσινό US Open λόγω του ζητήματος του εμβολιασμού του για τον COVID-19, επομένως δεν είχε να υπερασπιστεί κάποιους βαθμούς.

Ο 36χρονος πλέον Τζόκοβιτς ήταν απόλυτος κυρίαρχος σήμερα. Έκανε συνολικά τρία break στο πρώτο σετ, με αποτέλεσμα να μην αφήσει ούτε ένα game στον 26χρονο Γάλλο και να πάρει προβάδισμα με 1-0, μετά από 24 λεπτά.

Ανάλογα καλή εικόνα και στο δεύτερο σετ για τον Τζόκοβιτς, ο οποίος απώλεσε μόλις δύο games, κλείνοντας το με 6-2 σε 37 λεπτά.

Η δουλειά ολοκληρώθηκε στο τρίτο σετ, εκεί όπου ο Μίλερ έδειξε την μεγαλύτερη αντίσταση σε σχέση με τα υπόλοιπα δύο σετ. Άντεξε μέχρι το 3-3, με την συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο νούμερο 1 πλέον της παγκόσμιας κατάταξης, ο οποίος έκανε το 3-0 μετά από συνολικά 1 ώρα και 36 λεπτά.

Στον δεύτερο γύρο θα βρει απέναντι του τον Ισπανό Ζαπάτα Μιράγες, ο οποίος κέρδισε εύκολα τον Αμερικανό Κουίν χθες με 3-0.

