«Γροθιά στο στομάχι» είναι οι φωτογραφίες και το βίντεο από το δάσος της Δαδιάς μετά τη φωτιά που μαίνεται στον Έβρο για ενδέκατη ημέρα.

Το δάσος της Δαδιάς είναι μια από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές τόσο σε διεθνές και ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και επλήγη πολύ σοβαρά από την καταστροφική φωτιά.

Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το δάσος της Δαδιάς πριν και μετά τη φωτιά. Η πύρινη λαίλαπα κατέκαψε τα πάντα, και το μόνο που βλέπει κανείς είναι στάχτη και καμένη γη.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων, η συνολική έκταση που κατέκαψε η δασική πυρκαγιά του Έβρου, η οποία προέκυψε από τη συνένωση των πυρκαγιών σε Αλεξανδρούπολη και Δαδιά, ξεπερνά τα 808.000 στρέμματα (έως την 28.08.2023, 12:28 τοπική ώρα).

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων πάρα πολλών ετών σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η οπτικοποίηση της καμένης έκτασης πραγματοποιήθηκε από την μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Για να γίνει κατανοητό το πόσο μεγάλη είναι η καταστροφή, η έκταση που κάηκε στον Έβρο είναι μεγαλύτερη από την πόλη της Νέας Υόρκης.

ImageOfTheDay

The historic fire in the Evros area of Greece is approaching the towns of Kotronia and Dadia

The Dadia forest and National Park have been severely affected

80,873 hectares burned

The burn scar as seen by Copernicus Sentinel2 on 28 August

Copernicus EU August 29, 2023