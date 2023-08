Στα Δυτικά Βαλκάνια και τη διεύρυνση εστίασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, στην ομιλία του στο φόρουμ του Μπλεντ της Σλοβενίας, κάνοντας αναφορά στο κράτος δικαίου και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

«Στην ΕΕ, κάθε πολίτης, κάθε εταιρεία πρέπει να εμπιστεύεται ότι θα έχει δίκαιη μεταχείριση, όπου κι αν ζει ή δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Αυτό περιλαμβάνει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων», υπογράμμισε.

The heart of #enlargement is about the people. About the future of our children.

So we need to make sure we have the hearts of the people with us.#BSF2023 pic.twitter.com/afEiOWZ6WP

— Charles Michel (@CharlesMichel) August 28, 2023