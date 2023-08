Ο θάνατος του άλλοτε ισχυρού αφεντικού της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν είναι πρώτο θέμα στα διεθνή ΜΜΕ ενώ οι υπόνοιες για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του δίνουν και παίρνουν.

Ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, άφησε να εννοηθεί ότι πίσω από τον θάνατό του μπορεί να βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς η ανταρσία του Πριγκόζιν δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να ξεπεραστεί απλώς με την εξορία του αφεντικού της Wagner.

Τι ξέρουμε όμως για τον θάνατο του Πριγκόζιν, μέχρι αυτή τη στιγμή; Παρακάτω παρουσιάζουμε ό,τι έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή γνωστό γύρω από τον θάνατο του αρχηγού της Wagner, όπως τα συγκέντρωσε το CNN.

O Πριγκόζιν επέβαινε σε αεροσκάφος που συνετρίβη βορειοδυτικά της Μόσχας την Τετάρτη, ανακοίνωσε η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών.

Όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών.

Η συντριβή έρχεται δύο μήνες αφότου ο Πριγκόζιν εξαπέλυσε ανταρσία κατά της στρατιωτικής ηγεσίας της Ρωσίας. Η απόπειρα εξέγερσης ματαιώθηκε με μια συμφωνία που απαιτούσε από τον Πριγκόζιν και τους μαχητές του να μετεγκατασταθούν στη Λευκορωσία.

BREAKING: Private jet carrying Russian mercenary chief Yevgeny Prigozhin has crashed with 10 people on board.

No survivors.

Prigozhin was a media favorite back in June when he led led a failed rebellion against Putin.

“Wagner-linked Telegram channel Grey Zone reported the… pic.twitter.com/YuFcUlXGek

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 23, 2023