Ο θάνατος του επικεφαλής της εταιρίας μισθοφόρων Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν σε αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στη Ρωσία «δεν θα προκαλούσε έκπληξη σε κανέναν» εάν επιβεβαιωθεί, δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Έχουμε δει τις σχετικές αναφορές. Εάν επιβεβαιωθεί (ο θάνατος του Πριγκόζιν), δεν θα προκαλούσε έκπληξη σε κανέναν», δήλωσε η Έντριεν Γουάτσον, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, επισημαίνοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει ενημερωθεί.

Στο μεταξύ οκτώ πτώματα έχουν περισυλλεγεί στο σημείο όπου συνετρίβη σήμερα ιδιωτικό αεροσκάφος με 10 επιβαίνοντες, στα ονόματα των οποίων περιλαμβάνεται αυτό του αρχηγού της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων.

Σύμφωνα με το RIA, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο σημείο της συντριβής συνεχίζονται.

Αρχικά δεν υπήρχε επιβεβαίωση ότι ο Πριγκόζιν επέβαινε στο αεροπλάνο που συνετρίβη στο χωριό Κουζένκινο, στην περιφέρεια Τβερ, βορείως της Μόσχας, παρότι η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών Rosaviatsia ανακοίνωσε ότι ο Πριγκόζιν ήταν στην λίστα επιβατών.

BREAKING: Private jet carrying Russian mercenary chief Yevgeny Prigozhin has crashed with 10 people on board.

No survivors.

Prigozhin was a media favorite back in June when he led led a failed rebellion against Putin.

“Wagner-linked Telegram channel Grey Zone reported the… pic.twitter.com/YuFcUlXGek

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 23, 2023