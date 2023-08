Ο Λιονέλ Μέσι είναι απλά Α-ΣΤΑ-ΜΑ-ΤΗ-ΤΟΣ. Για ακόμη μία φορά ο Αργεντίνος έκανε τα δικά του συμβάλλοντας στην ισοπαλία της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στο Σινσινάτι (2-2). Με δικιά του ασίστ στο 90+7′ η ομάδα του Ντείβιντ Μπέκαμ πήγε το ματς στην παράταση και εν τέλει προκρίθηκε στα πέναλτι.

Μετά την κατάκτηση του League Cup, του παρθενικού τίτλου του συλλόγου, ο Μέσι ήταν ο λόγος που η Ίντερ Μαϊάμι δεν αποκλείστηκε στα ημιτελικά του US Open Cup. Μπορεί η ομάδα να βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0 από το 53′ αλλά ο «πούλγκα» είχε την λύση και μέσω δύο ασίστ του (68′ και 90+7′) ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί με γκολ του Μαρτίνεζ στο 93′ πήρε αρχικά κεφάλι στο προβάδισμα αλλά στη συνέχεια ισοφαρίστηκε στο 114′ από τον Κούμπο. Για τρίτη φορά σε οκτώ παιχνίδια του Μέσι με την φανέλα της Μαϊάμι η πρόκριση θα παιζόταν στα πέναλτι. Όπως και τις προηγούμενες φορές, έτσι και τώρα το παρεάκι του Αργεντίνου σταρ κατάφερε να κερδίσει στη συγκεκριμένη διαδικασία (4-5) και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης κόντρα στο Χιούστον στις 27 Σεπτεμβρίου.

