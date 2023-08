Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν χθες Κυριακή την Καλιφόρνια όπου έφτασε η τροπική καταιγίδα Χίλαρι απειλώντας τις νοτιοδυτικές ΗΠΑ με ενδεχομένως φονικές ξαφνικές πλημμύρες, μετά το πέρασμά της από το Μεξικό όπου προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Εξάλλου σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών σημειώθηκε κοντά στην πόλη Οχάι, στη νότια Καλιφόρνια, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Ο τυφώνας Χίλαρι, αν και υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, παραμένει επικίνδυνος με ανέμους ταχύτητας 95 χιλιομέτρων την ώρα να πλήττουν χθες το απόγευμα τη χερσόνησο Μπάχα Καλιφόρνια, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC).

Η πολύ σπάνια για τη νότια Καλιφόρνια καταιγίδα μετακινείται με ταχύτητα 37 χιλιομέτρων την ώρα, επεσήμανε η ίδια πηγή.

Χθες το βράδυ το NHC προειδοποίησε για το ενδεχόμενο «ιστορικών διαστάσεων βροχοπτώσεων» που ενδέχεται «να προκαλέσουν τοπικά καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες ικανές να απειλήσουν ζωές» σε κάποιες περιοχές της πολιτείας μέχρι σήμερα το πρωί.

Τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε βίντεο από μεγάλες πλημμύρες σε κάποιες περιοχές του Παλμ Σπρινγκς, έξω από το Λος Άντζελες, ενώ η υπηρεσία Εθνικών Πάρκων ανακοίνωσε ότι το εθνικό πάρκο της Κοιλάδας του Θανάτου παραμένει κλειστό λόγω «επικίνδυνων συνθηκών».

