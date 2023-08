Σε ένα ματς δυνατών συγκινήσεων που θα μνημονεύεται για καιρό ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε τον Κάρλος Αλκαράθ στο τελικό του Cincinnati Masters με 2-1 σετ (5-7, 7-6 (7), 7-6 (4)).

Η επιστροφή του Σέρβου επί αμερικανικού εδάφους μετά την άρση των απαγορεύσεων λόγω εμβολιασμού δεν ήταν εύκολη. Ο Τζόκοβιτς κλήθηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Κάρλος Αλκαράθ λίγες εβδομάδες μετά τη νίκη του Ισπανού στον τελικό του Γουίμπλεντον.

Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τον Σέρβο τενίστα. Ο Τζόκοβιτς δέχθηκε break κι έχασε το πρώτο σετ με 5-7. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τζόκοβιτς αισθάνθηκε αδιαθεσία λόγω υπερβολικής ζέστης, κάλεσε γιατρό και αποχώρησε για τα αποδυτήρια.

Ο πρωταθλητής επέστρεψε και παρόλο που ο Ισπανός Αλκαράθ «έσπασε» ξανά το σερβίς, το πήρε ξανά πίσω ισοφαρίζοντας σε 4-4. Στη διαδικασία του tie break πρώτα ο Αλκαράθ έσωσε σετ point και στη συνέχεια ο Τζόκοβιτς championship point, για να κερδίσει τελικά totie break με 9-7 και να στείλει τον τελικό σε τρίτο σετ.

Σε αυτή τη φάση του αγώνα ο Σέρβος προηγήθηκε με 5-3 όμως ο Αλκαράθ έβγαλε αντίδραση, πήρε πίσω το break, πέρασε μπροστά με 5-6, αλλά είδε τον Τζόκοβιτς να αντέχει και να στέλνει το σετ ξανά στο tie break, όπου και κέρδισε τον τίτλο του Σινσινάτι με σκορ 7-4.

Ο Τζόκοβιτς πανηγύρισε έξαλλα τον τελευταίο πόντο.

Παρά την εξάντληση και αφού προχώρησε στην καθιερωμένη χειραψία με τον αντίπαλο του και τον διαιτητή «ξέσπασε» σκίζοντας την μπλούζα του, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό του Σινσινάτι.

𝐃𝐉𝐎𝐊𝐎𝐕𝐈𝐂 𝐃𝐎𝐄𝐒 𝐈𝐓 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍! 🏆🏆🏆

Novak Djokovic becomes Cincinnati Masters champion for the third time after a thrilling 5-7, 7-6, 7-6 victory over his Wimbledon nemesis Carlos Alcaraz in a marathon final! 🤯@DjokerNole | #CincyTennispic.twitter.com/DRQBlSe86x

— Live Tennis (@livetennis) August 21, 2023