Εκτός ελέγχου παραμένει η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, για την κατάσβεση της οποίας αναμένεται να συνδράμουν αεροσκάφη από την Κύπρο και επίγειες δυνάμεις από τη Ρουμανία.

Για πρωτόγνωρες καταστάσεις έκανε λόγο ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

Από τα πύρινα μέτωπα αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι το μέτωπο πάνω από την Εγνατία, ενώ παραμένει ο κίνδυνος για τη βιομηχανική ζώνη.

Για τρίτη μέρα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η μεγάλη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, η οποία, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν συνεχώς στην περιοχή.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοποιός, το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται σε δύο κύρια μέτωπα και κυρίως σε μια μεγάλη αναζωπύρωση που υπάρχει από το πρωί βορειοανατολικά της Νίψας, πάνω από την Εγνατία Οδό.

Στο μέτωπο αυτό η φωτιά καίει δάσος κοντά σε ανεμογεννήτριες, ενώ ο αέρας της αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση δημιουργώντας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι το ανατολικό, που εκτείνεται προς το χωριό Μοναστηράκι, νοτίως του Δορίσκου, που έχουν εκκενωθεί από χτες.

Το μέτωπο προς τις παρυφές της Αλεξανδρούπολης από χτες είναι σε ύφεση.

Στο μέτωπο της Νίψας και στο Μοναστηράκι γίνονται από το πρωί μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ κάνουν ρίψεις κατά κύριο λόγο τα εναέρια μέσα. Συνολικά από αέρος επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό.

Από επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε όλη την πυρκαγιά 214 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 59 οχήματα, με την συνδρομή ισχυρών δυνάμεων του στρατού, της Περιφέρειας και των δήμων καθώς και εθελοντές.

Σημειώνεται ότι από την πρώτη μέρα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με προβλήματα κυρίως αναπνευστικά, 7 πυροσβέστες και ένας εθελοντής, έχουν εκκενωθεί 13 οικισμοί, έχουν καεί σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ χτες εγκλωβίστηκε μια ομάδα πυροσβεστών σε ποιμνιοστάσιο και ένα συνεργείο δημοσιογραφικό, αλλά απεγκλωβίστηκαν σώοι.

Πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Κύπρο, καθώς και επίγειες δυνάμεις από τη Ρουμανία θα συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Αλεξανδρούπολη, όπως ανέφερε ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (τουίτερ).

«Ως απάντηση στις πυρκαγιές στην Αλεξανδρούπολη στην Ελλάδα, επιστρατεύουμε δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα μέσω του rescEU με έδρα την Κύπρο και μια πυροσβεστική ομάδα με περισσότερους από 50 πυροσβέστες και 10 οχήματα από τη Ρουμανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για την υποστήριξη των εθνικών ομάδων» επισημαίνει ο κ. Λέναρτσιτς.

In response to #wildfires in #AlexandroupolisFeres in Greece, we are deploying 2 #rescEU firefighting planes based in Cyprus and a firefighting team with over 50 👨‍🚒 and 10 🚒 from Romania via the #EUCivilProtectionMechanism to support national teams.#EUsolidarity 🇪🇺🇨🇾🇹🇩🤝🇬🇷 pic.twitter.com/EbjfEe7afb

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) August 21, 2023