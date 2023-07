Οι σειρήνες ήχησαν στο Σικάγο, στις Ηνωμένες Πολιτείες για να προειδοποιήσουν τους κατοίκους για την απειλή των ανεμοστρόβιλων, που διαδέχονται ο ένας τον άλλον, στην πολιτεία του Ιλινόι.

Τουλάχιστον οκτώ ανεμοστρόβιλοι έχουν πλήξει μέχρι στιγμής τέσσερις επαρχίες στα βορειοανατολικά της αμερικανικής πολιτείας με αποτέλεσμα να ακυρωθούν πολλές αεροπορικές πτήσεις και να υπάρξουν προβλήματα στις μετακινήσεις.

Επιβάτες στο διεθνές αεροδρόμιο O’Hare κλήθηκαν να εκκενώσουν αεροπλάνα και να μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο καθώς πλησίαζαν ανεμοστρόβιλοι.

Τα ιπτάμενα συντρίμμια απειλούν όποιον δεν βρίσκεται σε καταφύγιο, προειδοποίησε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής, ζητώντας από κατοίκους να εγκαταλείψουν και τα τροχόσπιτα. Συνολικά δύο εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Στην πόλη την Τετάρτη ήχησαν σειρήνες για να προειδοποιήσουν τους κατοίκους για τους ανεμοστρόβιλους που θα χτυπούσαν στην πόλη.

Fun fact: Chicago has a set of tornado warning sirens whose sound is definitely eerie. This video shows an occurrence in 2010, but they have been used yesterday too (see here: https://t.co/Qqbdhr2Zze )

Passengers at Chicago O’Hare International Airport were told to shelter in place on Wednesday, July 12, as tornado-warned storms hit northern Illinois. pic.twitter.com/J7ZDBYnCJ7

🚨#BREAKING: Tornado sirens are now sounding off for a particular is dangerous tornado warning

📌#Chicago | #Illinois

The National weather service has issues a PDS tornado warning meaning particular Dangerous situation as a confirmed large and extremely violent tornado is on… pic.twitter.com/Iv40yqb7zC

