Ένα απολαυστικό βίντεο κυκλοφορεί στο ίντερνετ, με αφορμή τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στο Βίλνιους της Λιθουανίας, με τον δημιουργό του να παρουσιάζει την πορεία ένταξης των χωρών – μελών της συμμαχίας, χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη για να… περιποιηθεί τους ηγέτες.

Στο βίντεο, που είναι αγνώστου δημιουργού, «παντρεύεται» το χθες με το σήμερα. Σε κάθε εικόνα ηγέτη του ΝΑΤΟ εμφανίζεται και η χρονολογία εισδοχής της χώρας του στη Συμμαχία. Ξεκινάει με τον σημερινό γενικό γραμματέα, Γενς Στόλτενμπεργκ, και μετά εμφανίζονται μία μία οι χώρες και οι ηγέτες.

Ιδιαίτερα πετυχημένη είναι η απόδοση του Κυριάκου Μητσοτάκη που η AI έχει «ντύσει» αρχαίο Έλληνα πολεμιστή… αλλά μπροστά από τανκ.

Ξεχωρίζουν επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν που εμφανίζεται σαν νέος Ναπολέων Βοναπάρτης, ο Έντι Ράμα με… καλάσνικοφ και ο Ταγίπ Ερντογάν που παραπέμπει σε ολιγάρχη με ιδιωτικό τζετ πίσω του.

Alright, I’ve messed up by not including the newest #NATO member. Here’s the updated video, this time with more Sweden. 🇸🇪 #NATOSummit #NAFO pic.twitter.com/ikPG214SpN

— Wunder Boomer (@wunderboomer) July 11, 2023