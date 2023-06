Το ειδύλλιο ανάμεσά τους ξεκίνησε στο Μαϊάμι, λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της Σακίρα από τον Ζεράρ Πικέ. Φαίνεται ότι το νέο ζευγάρι περνά όμορφες στιγμές μαζί, παρά πρόσφατα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Χάμιλτον να βγαίνει παράλληλα με την 25χρονη Τζουλιάνα Ναλού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Μarca, η Σακίρα και ο Λιούις Χάμιλτον ετοιμάζονται για τις πρώτες κοινές τους διακοπές. Έτσι λοιπόν αφού το ζευγάρι δείπνησε ξανά μαζί στη Βαρκελώνη το Σαββατοκύριακο, κανόνισαν να περάσουν μαζί το καλοκαίρι.

«Ο Χάμιλτον και η Σακίρα σχεδιάζουν να πάνε μαζί διακοπές και ξέρω ήδη τον προορισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Amor y Fuego».

Shakira and Lewis Hamilton plan to holiday together in a Caribbean country

They are planning their first romantic getaway, according to Jordi Martin, one of the journalists who has the best relationship with the Colombian singer.

— MIVOX F1 | Latest Updates, Analysis and Beyond (@MivoxF1) June 19, 2023