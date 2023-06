Οργή έχει ξεσπάσει στο Twitter μετά την ανάρμοστη κίνηση του Τζο Μπάιντεν στην ηθοποιό Εύα Λονγκόρια, η οποία προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν αγκαλιάζει την ηθοποιό με έναν τρόπο ανάρμοστο, όπως πολλοί τον περιέγραψαν.

Την κρατά σφιχτά και εκείνη φαίνεται να προσπαθεί να απομακρύνει διακριτικά τα χέρια του προέδρου των ΗΠΑ από τη μέση της.

Η Λονγκόρια βρέθηκε καλεσμένη στον Λευκό Οίκο για να παρουσιάσει τη νέα της ταινία «Flamin’ Hot». Όταν η ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή ακολούθησε μια… περίεργη αγκαλιά, όπως γράφουν στο Twitter.

«Ο Τζο Μπάιντεν μόλις παρενόχλησε σεξουαλικά την Εύα Λονγκόρια on camera και κανείς δεν έδωσε σημασία» έγραψε ένας χρήστης του Twitter.

«Αηδία, μετά βίας ξέφυγε από τα νύχια του Τζο Μπάιντεν», «Είναι ανατριχιαστικό» γράφουν κάποιοι χρήστες.

Joe Biden sexually assaulted Eva Longoria on camera and nobody cares

GROSS! Eva Longoria had to move Biden’s hands to keep him from groping her at the White House tonight.

I hope these people are happy with the creep they support. pic.twitter.com/xZEFAYV7F8

— Tim Young (@TimRunsHisMouth) June 16, 2023