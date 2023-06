Ένα σοκαριστικό βίντεο δείχνει τον 45χρονο ράπερ Big Pokey να καταρρέει πάνω στη σκηνή ενώ τραγουδούσε σε μπαρ στην πόλη Μπουμόν το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο βίντεο φαίνεται ο ράπερ ενώ βρίσκεται στη σκηνή και τραγουδάει μπροστά στους θαμώνες να δυσκολεύεται να πάρει ανάσα και αμέσως μετά να καταρρέει.

Διασώστες έσπευσαν στη σκηνή και προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ μέχρι τη μεταφορά του ράπερ σε κοντινό νοσοκομείο. Όπως, όμως, ανακοίνωσαν οι Aρχές του Χιούστον, λίγη ώρα αργότερα ο ράπερ άφησε την τελευταία του πνοή.

«Με μεγάλη μου θλίψη ανακοινώνω ότι ο αγαπημένος μας Μίλτον “Big Pokey” Πάουελ έφυγε από τη ζωή στις 18 Ιουνίου. Η οικογένειά του και οι φίλοι του τον αγαπούσαν. Ο Big Pokey θα είναι για πάντα ο “The Hardest Pit in the Litter!’» ανακοίνωσε ο ατζέντης του ράπερ.

